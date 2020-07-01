Російська співачка Наташа Корольова проанонсувала авторський проект свого чоловіка Тарзана
Як передає Politeka.net, відео анонсу заходу вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Тарзан на своїй сторінці в соцмережах теж розповів про проект. З'ясувалося, що Сергій Глушко промишляє не тільки стриптизом, але і караоке. Він влаштовує закриті караоке вечірки, де люди можуть насолодитися цілком звичайним застіллям, піснями і водними розвагами.
«Tarzan Party на Заході сонця…17 липня Зустріч Друзів. В мальовничому селищі бізнес-класу Крекшино... Кількість гостей строго обмежена…Вхід за списками», - підписане відео.
Судячи з опису, вхід на захід, який буде проводити Тарзан, буде платним. Бажаючі повинні бронювати місце на вечірці. По відео зі свята видно, що проходить воно досить весело і по-простому. Мабуть, для Тарзана, який так і не став співаком, це своєрідна віддушина. Та і хороший заробіток. Особливо, після карантину, коли всі артисти переживали нелегкі часи.
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Раніше ми писали, що 50-річний Тарзан разом з Корольовою взяли участь в шоу «Де логіка?». Суперниками зіркової парочки стала не менш скандальна пара - співачка Регіна Тодоренко з чоловіком Владом Топаловим.
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А ще Politeka повідомляла, що Тарзан відчинив сорочку і влаштував нове шоу зі своїм дружком: фото заінтригувало мережу.