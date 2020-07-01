Російська співачка Наташа Корольова проанонсувала авторський проект свого чоловіка Тарзана

Як передає Politeka.net, відео анонсу заходу вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Тарзан на своїй сторінці в соцмережах теж розповів про проект. З'ясувалося, що Сергій Глушко промишляє не тільки стриптизом, але і караоке. Він влаштовує закриті караоке вечірки, де люди можуть насолодитися цілком звичайним застіллям, піснями і водними розвагами.

«Tarzan Party на Заході сонця…17 липня Зустріч Друзів. В мальовничому селищі бізнес-класу Крекшино... Кількість гостей строго обмежена…Вхід за списками», - підписане відео.

Судячи з опису, вхід на захід, який буде проводити Тарзан, буде платним. Бажаючі повинні бронювати місце на вечірці. По відео зі свята видно, що проходить воно досить весело і по-простому. Мабуть, для Тарзана, який так і не став співаком, це своєрідна віддушина. Та і хороший заробіток. Особливо, після карантину, коли всі артисти переживали нелегкі часи.

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#Repost @tarzankaraoke with @make_repost ・・・ 🔥Tarzan Party🔥на Закате🔥 by @tarzan___official Сергей Глушко💫 . 17 июля Встреча Друзей🤩 В живописном , посёлке бизнес-класса «Крекшино» 20 км от МКАД Роскошная Терраса у Воды☀️🌊 В невероятно красивом, уютном, вкусном ресторане авторской кухни «Все своё» 🥂 @rest_vse_svoe ✨Пикник -Фуршет 🍇🍓🍸 ✨Танцуем 💃🏻🕺🏼на Закате 🌅 ✨И конечно поем🎤 🎶любимые песни 🤩 ☝️Количество гостей☝️строго ограничено Бронь заблаговременно обязательна Вход по спискам Успей быть гостем события🎉 +7 (977) 170-03-16 What’sApp Ника Всегда Ваши🤟🎤😎@tarzankaraoke @tarzan___official @karaoke_pivov_battle @vladimirsokolov @nika_vakarchuk #тарзан #тарзаншоу #сергейглушко #tarzan #tarzanshow #тарзанкараоке #tarzankaraokeparty #tarzankaraoke #dreamteam #тарзансупер #тарзанparty #stageandsong #stageandsongproduction #караоке#конкурскараоке #незабуду #райтамгдеты #караокевип #лучшийкараоке ##караокемосквы #karaoke #конкурсмосква #любимпеть #вокал #smule #singbysmule #singers #лето2020

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Repost @tarzankaraoke by @media.repost: Tarzan Karaoke Party 🎉 by @tarzan___official Сергей Глушко ✨ Как же мы Вам всем рады,друзья🤪 #встреча #близко 😉🎶 Всегда ваши 🤩🎤🤟 @tarzankaraoke #тарзан #тарзаншоу #сергейглушко #tarzanshow #тарзанкараоке #tarzankaraokeparty #tarzankaraoke #встречадрузей #тарзанparty #dreamteam #тарзансупер #stageandsong #stageandsongproduction #караоке#конкурскараоке #караокевип #party #лучшийкараоке #караокемосквы #tarzanbattle #karaoke #любимпеть #вокал #smule #singbysmule #singers #лето2020 #музыкажизнь

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