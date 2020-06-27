50-летний супруг российской певицы украинского происхождения Наташи Королевой Сергей Глушко похвастался участием в интеллектуальной телевикторине «Где логика?»

Компанию стриптизеру Тарзану на съемочной площадке составила супруга, а их соперниками стали телеведущая и певица Регина Тодоренко вместе с мужем Владом Топаловым.

На своей странице в Инстаграм артист поделился финальным моментом съемок, на котором участники вместе с ведущим машут зрителям на прощание.

"Две самые НЕлогичные пары искали логику😁", – подписал он публикацию.

Для съемок Сергей выбрал белый реглан и широкие черные штаны, а Наташа нарядилась в платье, состоящее из зеленого верха с оборками и открытыми плечами и белой плиссированной юбки с зеленым рисунком.

Регина выбрала ярко-голубое платье, дополнив образ крупной золотой цепочкой, а ее муж нарядился в «рванные» черные джинсы, белую футболку и джинсовую голубую рубашку.

«Где логика?» – это одновременно и интеллектуальная игра, и развлекательная программа для всей семьи. Гостями становятся известные медийные личности, которые демонстрируют свое умение логически мыслить, находить логические связи между предметами, явлениями и персонажами.

В каждой игре участвуют по две пары. Ведет шоу бывший капитан команды КВН, актер Азамат Мусагалиев.

Ранее мы писали о том, что Наташа Королева кардинально сменила имидж и удивила поклонников.

«Настроение Челка! Вот в таком образе меня увидела и воплотила мастер по красоте», - поделилась исполнительница.

На опубликованном снимке Наташа Королева позирует с непривычной для нее прической. Большая часть волос собрана в плотный пучок на макушке, но концы в виде челки закрывают лоб и практически лезут в глаза.

Именно в таком образе артистка участвовала в выше упомянутом шоу.

Напомним, что сын Наташи Королевой и Тарзана распахнул рубашку и расстроил своим телом: "Видно не в отца".

Как сообщала Politeka, Наташа Королева взобралась на гигантский стул и рассыпалась в благодарностях сыну: "Просто шедевр".

Также Politeka писала, что большое горе случилось у Королевой и Тарзана, певица не сдержала слез: "лежала на кровати и...".