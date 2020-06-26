Российская певица Наташа Королева кардинально сменила имидж и удивила поклонников

Как сообщает Politeka.net, она показала необычный внешний вид на своей странице в Instagram.

"Настроение Челка! Вот в таком образе меня увидела и воплотила мастер по красоте", - поделилась исполнительница.

На опубликованном снимке Наташа Королева позирует с непривычной для нее прической. Большая часть волос собрана в плотный пучок на макушке, но концы в виде челки закрывают лоб и практически лезут в глаза.

Экспериментальный образ знаменитости довершило бело-зеленое платье с открытыми плечами и массивные серьги в ушах. Для фото Наташа Королева приосанилась и скрестила руки на поясе. В описании отмечается, что в таком виде певица участвовала в одном из развлекательных шоу на российском телевидении.

Пользователи социальной сети оценили смелый образ Королевой в комментариях, даже ее супруг Тарзан поставил отметку "Мне нравится":

"Помолодела 👍"; "Когда уфотошопилась в усмерть!"; "На себя не похожа, красиво👏"; "Ого😳👍🏻 до этого была красотка, а сейчас в 100 раз лучше!👍🏻"; "Наташенька, настоящая королева 👍👍👍👍❤️❤️❤️😍😍😍"; "Боже мой, Наташа, я вас совсем не узнала, точно будете долго жить....👏"; "Коньячная шоколадка Араратка ☺️"; "Губы с каждым годом все больше😉".

Напомним, что сын Наташи Королевой и Тарзана распахнул рубашку и расстроил своим телом: "Видно не в отца".

Как сообщала Politeka, Наташа Королева взобралась на гигантский стул и рассыпалась в благодарностях сыну: "Просто шедевр".

Также Politeka писала, что большое горе случилось у Королевой и Тарзана, певица не сдержала слез: "лежала на кровати и...".