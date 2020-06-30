Чоловік відомої співачки Наташі Корольової Сергій Глушко, який прославився як Тарзан, вразив витівкою без дружини

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Як же ми Вам всім раді, друзі🤪», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Глушко позує в чорному вбранні й з капелюхом на голові. У руках він тримає алкоголь, а в іншого – мікрофон. Він виголошує промову для всіх, хто разом з ним на застілля.

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Repost @tarzankaraoke by @media.repost: Tarzan Karaoke Party 🎉 by @tarzan___official Сергей Глушко ✨ Как же мы Вам всем рады,друзья🤪 #встреча #близко 😉🎶 Всегда ваши 🤩🎤🤟 @tarzankaraoke #тарзан #тарзаншоу #сергейглушко #tarzanshow #тарзанкараоке #tarzankaraokeparty #tarzankaraoke #встречадрузей #тарзанparty #dreamteam #тарзансупер #stageandsong #stageandsongproduction #караоке#конкурскараоке #караокевип #party #лучшийкараоке #караокемосквы #tarzanbattle #karaoke #любимпеть #вокал #smule #singbysmule #singers #лето2020 #музыкажизнь

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«Чудового настрою вам Сергій та гарного відпочинку», «а йому лише б погуляти. На роботу йди!», «Завжди кажу, був би відомим артистом, хотів би дружити з Королевою,.так щоб забухати в компанії, з нею реально завжди весело», «гарне застілля», - пишуть користувачі мережі.

Як повідомлялося раніше, чоловік Наташі Корольової Сергій Глушко, відомий як Тарзан, пограв м'язами перед дзеркалом.

Артист опублікував фото, поставши в обтислій сірій безрукавці. Тарзан виставив напоказ свої накачані руки, одну з яких прикрашав чорний браслет. 

Чоловік Корольової також був у сірих шортах, сірому капелюшку і в стильних окулярах.

В такому вигляді Глушко позував в ліфті, навівши на дзеркало камеру. Артист посміхався і виглядав задоволеним життям.

"Перспектива - крута штука)😁😄 Всім добренького!",  - підписав фото Тарзан. 

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