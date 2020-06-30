Чоловік відомої співачки Наташі Корольової Сергій Глушко, який прославився як Тарзан, вразив витівкою без дружини

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Як же ми Вам всім раді, друзі🤪», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Глушко позує в чорному вбранні й з капелюхом на голові. У руках він тримає алкоголь, а в іншого – мікрофон. Він виголошує промову для всіх, хто разом з ним на застілля.

«Чудового настрою вам Сергій та гарного відпочинку», «а йому лише б погуляти. На роботу йди!», «Завжди кажу, був би відомим артистом, хотів би дружити з Королевою,.так щоб забухати в компанії, з нею реально завжди весело», «гарне застілля», - пишуть користувачі мережі.

Як повідомлялося раніше, чоловік Наташі Корольової Сергій Глушко, відомий як Тарзан, пограв м'язами перед дзеркалом.

Артист опублікував фото, поставши в обтислій сірій безрукавці. Тарзан виставив напоказ свої накачані руки, одну з яких прикрашав чорний браслет.

Чоловік Корольової також був у сірих шортах, сірому капелюшку і в стильних окулярах.

В такому вигляді Глушко позував в ліфті, навівши на дзеркало камеру. Артист посміхався і виглядав задоволеним життям.

"Перспектива - крута штука)😁😄 Всім добренького!", - підписав фото Тарзан.

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