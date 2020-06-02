18-летний Архип, сын российской певицы Наташи Королевой и стриптизера Тарзана, обескуражил полуголым видом

Как передает Politeka.net, молодой человек выставил новое фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал в необычном, немного жуткватом, образе.

Архип позировал в лесу, облокотившись о дерево. На нем были темные штаны саруэл (с мотней, висящей на уровне колен) а также красная кофта, которую парень дерзко распахнул, засветив широкую полосу белого тела. При этом у него на лице была черная маска, а по животу стекала подозрительная алая струйка.

В подписи к этому оригинальному кадру сын Королевой и Тарзана задался философскими вопросами.

"Как находить вдохновение и силы? Далеко идти не придется, так как по удачному стечению обстоятельств у людей в пользовании есть самый мощный компьютер на земле, мозг.😂 Единственная проблема в том, что многие пытаются пользоваться этим компом, не прочитав инструкцию и жмут на все кнопки без разбора. В итоге, эти люди получают только стресс и страдания. Но если подойти к этому осознанно, то можно найти рычаги, которые позволят кому угодно наслаждаться жизнью... Конечно это не так просто сделать, стоит тренировать внимание, а в этом, как раз может помочь йога", - поделился размышлениями Архип.

Поклонники парня отреагировали комментариями на его пост. Некоторые сравнили его с Суинни Тодом - главным героем фильма про демона-парикмахера.

"Супер 💝"

"Согласна с каждым словом👍"

"Философ ты мой!!! Интересно!!!👏"

"До папы еще расти и расти"

"Суини Тодд"

Ранее мы сообщали, Архип удивил выходкой, распылив синюю и желтую краску из баллончиков.

«Все вокруг бесцветно, а я раскрашиваю) Всем доброе утро», - подписал яркий кадр юный Глушко.

Напомним, сын Наташи Королевой и Тарзана насмешил видом на отдыхе: "А парень мудрее отца".

Также Politeka писала, что сын Наташи Королевой вслед за отцом ушел в танцевальный "экстаз" и опозорился: "Второй Тарзан".