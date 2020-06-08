18-летний Архип, сын российской певицы Наташи Королевой и стриптизера Тарзана, оказывается, изучает японский язык

Как передает Politeka.net, парень опубликовал свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, где предстал в рубашке с иероглифами на спине. Архип позировал на природе. Парень присел возле реки, кинув серьезный взгляд с камеру. В руке он держал нечто похожее на холодное оружие, возможно, меч.

Сын Королевой и Тарзана решил просветить своих фолловеров по части удивительного и сложного японского языка, преподав несколько уроков по грамматике.

"Я решил продолжить тему Японского языка. И сегодня вы узнаете базовую грамматику. 🎌🇯🇵 ▪️Как я уже говорил в японском есть 2 азбуки... Эти 2 азбуки и иероглифы используют в сочетании друг с другом, поэтому без знания одного из этих 3 аспектов, будет очень трудно писать и в особенности читать. Для перевода, удобнее использовать английский язык, потому что в нём есть некоторые сходства. Какой иностранный язык вам больше всего нравится, или самый легкий в изучении? 🌍", - объяснил Архип и задал в конце вопрос.

Пользователи по-разному отнеслись к посту парня. Кто больше обратил внимание на его внешний вид, а кто на талант в изучении языков.

"Ты очень воспитанный, харизматичный, умный молодой человек. Так держать. Удачи везде и во всем"

"Архип, ты молодчинка"

"Кто "засос" поставил?)"

"Архип! Такой интересный пост, спасибо.💕"

"Да... Очень сложный язык"

"А звучит наверно поприличнее, чем китай"

Ранее мы сообщали, Тарзан забрался в лес, чтобы сделать фото голого торса. На нем были темные штаны саруэл (с мотней, висящей на уровне колен) а также красная кофта, которую парень дерзко распахнул. При этом на лице у него была черная маска.

Напомним, сын Наташи Королевой и Тарзана насмешил видом на отдыхе: "А парень мудрее отца".

Также Politeka писала, что сын Наташи Королевой вслед за отцом ушел в танцевальный "экстаз" и опозорился: "Второй Тарзан".