18-летний Архип, сын российской певицы Наташи Королевой и стриптизера Тарзана, решил удивить маму небывалым подарком на день рождения

Парень собрал команду и сварил из старых труб огромный трон, способный уместить трех человек. Как передает Politeka.net, Архип опубликовал видео эпичного создания этой конструкции в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Это трон для принцессы "маленькой страны"... Я нашел на даче старые трубы и решил сделать подарок маме... вот такой вот арт-объект. Следующим этапом, я его выкрашу в красный цвет, и королевский стул будет готов. Знаете, что было самое сложное? Чтобы мама не просекла, как мы это делаем", - говорит на кадрах довольный своим сюрпризом парень.

Сын Королевой и Тарзана рассказал, что его сподвигло на такой поступок - оказывается, артистка любит "необычные штуки".

"Недавно был день рождения моей мамы, к этому событию я решил замутить что-нибудь особое. Она любит коллекционировать разные необычные штуки на дачном участке, поэтому решил завести ей в коллекцию новый экспонат 😁

Получилось всё очень классно. Стул многофункциональный, на него могут залезть более 3 человек, а ещё он оснащён турником, который может пригодится для зарядки", - описал свой проект Архип.





Пользователи откликнулись с восторгом в комментариях, расхвалив парня:

"Wow🔥"

"Приколист👍"

"А реакцию мамы можно увидеть ?)"

"Какие Вы замечательные и настоящие... Архип, ты молодец Продолжение своих замечательных родителей"

Ранее мы сообщали, Архип не перестает удивлять. Недавно он похвастался талантом в изучении языков. Оказывается, наследник звездной парочки увлекается японской культурой и, соответственно, учит сложный и необычный язык этой страны.

Напомним, сын Наташи Королевой и Тарзана насмешил видом на отдыхе: "А парень мудрее отца".

Также Politeka писала, что сын Наташи Королевой вслед за отцом ушел в танцевальный "экстаз" и опозорился: "Второй Тарзан".