Муж Наташи Королевой Сергей Глушко, известный как Тарзан, поиграл мускулами перед зеркалом

Артист опубликовал фото, представ в облегающей серой безрукавке, передает Politeka.net. Тарзан выставил напоказ свои накаченные руки, одну из которых украшал черный браслет.

Муж Королевой также был в серых шортах, серой шляпкой и в стильных очках.

В таком виде Глушко позировал в лифте, наведя на зеркало камеру. Артист улыбался и выглядел довольным жизнью.

"Перспектива - крутая штука )😁😄 Всем добренького!", - подписал фото Тарзан.

За час пост собрал более 800 лайков и много комментариев.

"Образец для подражания ✨Наталья с Вами по-настоящему счастлива💞Спасибо за то,что Вы такой как есть))☀️", "Тарзан вернулся в город ?)))))🤪🤘🏻🔥", "какой позитивный чел)😘", "Красавец😍😍😍😍", "Счастья вам с Натальей !! Обожаю вас и вашу семью 😍😍💝💝💝", "Очки класс 👍", "Шорты ,,засранцы,,😂😂😂", "много времени нужно уделять чтобы поддержать такую форму? 😮", "Класс😊", - написали пользователи сети.

Напомним, Сергей Глушко показал новое фото, на котором позировал в кругу своих друзей.

Из подписи стало понятно, что 50-летний стриптизер затевает, какой-то новый проект. О нем Тарзан говорит туманно, отмечая, что пока это будет для друзей.

Ранее сообщалось, что Сергей Глушко обнажился и залез на стул, который сделал его сын Архип.

«Холст. Масло. Хлеб. Пельмени. "Купание красного меня" "....все смешалось в доме...: люди, кони...», - подписал Тарзан снимок, очевидно проводя параллели с известной картиной российского художника Кузьмы Петрова-Водкина.

Напомним, сын Королевой и Тарзана устроил грандиозный переполох, кадры.

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