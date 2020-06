View this post on Instagram

Дорогой сынок, с 8-летием! 🥳 Желаю быть 8-ым чудом света для своих близких и друзей!🔝Желаю бесконечного везения и удач, ярких побед, великих знаний и веселых идей!🚀 С днём рождения, @martinkirkorov !💥 Всегда рядом❤️ Папа 🎶Музыка: ВЕРИТЬ (Альбом “Романы” 2 часть), автор @alekseymalakhov