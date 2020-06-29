Сыну Филиппа Киркорова Мартину-Кристину исполняется 8 лет

Как передает Politeka.net, в честь такого радостного события 53-летний российский певец Филипп Киркоров порадовал видеонарезкой из самых трогательных моментов из жизни мальчика, которую опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

На кадрах отец с сыном плавают в море, брызгаются и резвятся, катаются на машинках и обнимаются.

"Дорогой сынок, с 8-летием! 🥳 Желаю быть 8-ым чудом света для своих близких и друзей!🔝Желаю бесконечного везения и удач, ярких побед, великих знаний и веселых идей!🚀 С днём рождения, @martinkirkorov !💥 Всегда рядом❤️ Папа", - Филипп умилил публику таким теплым поздравлением.

Кроме того, Киркоров заметил интересный факт.

"У нас в доме БЕСКОНЕЧНОЕ счастье!♾ Мартин 8 лет + Алла-Виктория 8 лет = Бедрос 88 лет", - сообщил певец. Правда, дочке в этом году должно исполниться 9, но пока мистическая "восьмерка" заправляет (учитывая, что и сумма цифр возраста самого Филиппа тоже 8).

Известные звезды присоединились в комментариях к поздравлениям. В частности, счастливого отца и его повзрослевшего на год сына похвалили певица Валерия, актрисы Алика Смехова и Эвелина Бледанс, артисты Ани Лорак, Николай Басков и Максим Галкин.

"Такой уже большой! Поздравляю!!!! Замечательный сынуля пусть всегда будет предметом твоей отцовской гордости. 🧡😘🌞🎉🎁"

"Мартина с днём варенья!!! Попутного ветра 💖"

"С Днём рождения прекрасного мальчика и чудесного папу😍🌞"

"одни восьмёрки! Поздравляю!Ура!🎈🎈"

"Классная семья 👍👍👍"

"Таак символично ♾👍"

"Киркоровы, Вы-крутецкие!!! ❤️Бесконечного Вам счастья всегда и во всём 🤩"

Напомним, что "нажравшийся" Харламов напугал внешним видом, красноречивый кадр.

Как сообщала Politeka, стройная Лорак показала идеально похудевшую фигуру: "Лучше любовницы Мурата".