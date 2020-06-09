Знаменитая украинская певица Ани Лорак поделилась счастливым событием в жизни своей семьи

Фото с праздника звезда опубликовала у себя в Инстаграм, передает Рoliteka.net. Как стало известно, 9 июня единственной дочке Лорак Софии исполнилось 9 лет. Праздник девочка решила оформить в стиле мультфильма, снятого по сюжету фильма ужасов «Семейка Адамс». Сама София также была одета в стиле персонажей этого мультика. На девочке было черное платье с белым воротником.

Ани Лорак была одета в обтягивающее черное платье. Также на фото появился крестный Софии, певец Филипп Киркоров с детьми. Несмотря на карантин, он воссоединился со своей подругой Лорак, чтобы поздравить ее дочь.

«Спасибо всем за тёплые поздравления! Спасибо любимому крестному», - подписала фото звезда.

В комментариях ее дочке оставили массу комплиментов. За час пост собрал почти 100 тысяч лайков. Не выдержала и оставила лайк под постом Светлана Лобода.

«Какие красивые! Хорошо вам отметить», «Вау ничего себе, молодцы», «С днём рождения принцессу», «Какие все красивые», «Каролиночка ещё раз с Днём рождения доченьки Вас, здоровья и самого большого счастья», «Сладкая парочка», - пишут пользователи сети.

Напомним, что фигуристая Ани Лорак показала, как расцвела с новым возлюбленным: топ жарких фото красотки.

Также Politeka писала, что счастливая Лорак поразила фото с повзрослевшей дочерью: "Вот это наследие Мурата".

А еще Politeka сообщала, что Лорак жестко опозорилась, засветившись на съемках в банном халате и колготках: "Фу, это перебор".