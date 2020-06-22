Знаменитый российский певец Филипп Киркоров ошеломил архивным видео вместе с Ани Лорак и Веркой Сердючкой 

Так, артист решил поделиться специальным роликом в честь выхода в субботу на официальном канале YouTube EBU  специального выпуска  – «Eurovision Again» трансляции предыдущих конкурсов песни Евровидения.

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Every Saturday EBU organizes on their official YouTube channel #EurovisionAgain where they broadcast previous Eurovision Song Contests. This weekend the 2008 Eurovision was shown and hundreds of thousands of fans had the change to vote again 👏🏼 @anilorak and my song “Shady Lady” won with a huge difference🏆 Thank you to everyone that 12 years later still love and support our song. This is what really makes me proud: that what we did so many years ago is still fresh. For our #DreamTeam @iliaskokotos @dimitriskontopoulos @fokasevagelinos it was one of the best Eurovision journey and the start of an amazing career for Ani Lorak. Top 10 results bellow: #EurovisionAgain 2008 results 1. Ukraine: Ani Lorak “Shady Lady”(+1) 2. Greece: Kalomira “Secret Combination” (+1) 3. Iceland: Euroband “This Is My Life” (+11) 4. Armenia: Sirusho “Qélé, Qélé” (=) 5. Sweden: Charlotte Perrelli “Hero” (+13) 6. Turkey: Mor ve Ötesi “Deli” (+1) 7. Serbia: Jelena Tomašević feat. Bora Dugić “Oro” (-1) 8. Norway: Maria Haukaas Storeng “Hold On Be Strong” (-3) 9. Russia: Dima Bilan “Believe” (-8) 10. Portugal: Vânia Fernandes “Senhora do mar (Negras águas)” (+3) Каждую субботу EBU организует на своем официальном канале YouTube #EurovisionAgain трансляции предыдущих конкурсов песни Евровидения. В этот уикенд было показано Евровидение 2008, и сотни тысяч поклонников получили возможность снова проголосовать👏🏼 @anilorak и моя песня «Shady Lady» выиграли с огромным отрывом🏆 Спасибо всем, что спустя 12 лет все еще любят и поддерживают нашу песню. Это то, что действительно заставляет меня гордиться: то, что мы сделали так много лет назад, все еще свежо. Для нашей #DreamTeam @iliaskokotos @dimitriskontopoulos @fokasevagelinos - это было одно из лучших путешествий на Евровидение, и старт яркой карьеры Ани Лорак. #eurovision #shadylady #anilorak

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В этот уикенд было показано Евровидение 2008, и сотни тысяч поклонников получили возможность снова проголосовать👏🏼

«@anilorak и моя песня «Shady Lady» выиграли с огромным отрывом🏆 Спасибо всем, что спустя 12 лет все еще любят и поддерживают нашу песню. Это то, что действительно заставляет меня гордиться: то, что мы сделали так много лет назад, все еще свежо», - написал под новым постом Киркоров.

Поклонники, как и ожидалось, в стороне не остались:

«Филипп дорогой! Твои песни самые прекрасные!!!!!!❤», «👍👍👍Молодцы❤️», «Прекрасные слова 😍😍😍😍», «Филлип! Зачем показывать архив? Вы же полны творческих сил создавать новый контент», «Филя без бороды просто мальчик», «Это было самое лучшее и любимое выступление на Евро🔥🔥🔥🔥🔥!!!».

Ранее в российских СМИ появилось видео, на котором запечатлена тусовка российского бомонда. Главной звездой за столом стал поп-король российской эстрады Филипп Киркоров. Рядом с ним сидел какой-то мужчина и его кума Ани Лорак.

Как стало известно, стихийная посиделка происходила на одной из ресторанных террас поселка «Агаларов эстейт». Компания получилась весьма странной, ведь вместе с певцами гуляли также актеры.

На видео засветился российский комик Гарик Харламов, который стал петь в караоке песню Рок-Острова «Ничего не говори». Позже к нему присоединился Илья Прусикин из Little Big. Вместе они кричали строчки из песни:

После к микрофону вышел Филипп Киркоров, который спел свою песню «Жестокая любовь» вместе с тем же Прусикиным и какой-то женщиной. Судя по видео, солисту Little Big было комфортно в этой компании. Кроме этого, на тусовке засветился известный актер Павел Деревянко.

Напомним, что "нажравшийся" Харламов напугал внешним видом, красноречивый кадр.

Как сообщала Politeka, стройная Лорак показала идеально похудевшую фигуру: "Лучше любовницы Мурата".

Также Politeka писала, что Лорак воссоединилась с Киркоровым ради счастья дочки, Лобода не выдержала.