Певец показал, как проводил время с Лорак перед Евровидением

Знаменитый российский певец Филипп Киркоров ошеломил архивным видео вместе с Ани Лорак и Веркой Сердючкой

Так, артист решил поделиться специальным роликом в честь выхода в субботу на официальном канале YouTube EBU специального выпуска – «Eurovision Again» трансляции предыдущих конкурсов песни Евровидения.

В этот уикенд было показано Евровидение 2008, и сотни тысяч поклонников получили возможность снова проголосовать👏🏼

«@anilorak и моя песня «Shady Lady» выиграли с огромным отрывом🏆 Спасибо всем, что спустя 12 лет все еще любят и поддерживают нашу песню. Это то, что действительно заставляет меня гордиться: то, что мы сделали так много лет назад, все еще свежо», - написал под новым постом Киркоров.

Поклонники, как и ожидалось, в стороне не остались:

«Филипп дорогой! Твои песни самые прекрасные!!!!!!❤», «👍👍👍Молодцы❤️», «Прекрасные слова 😍😍😍😍», «Филлип! Зачем показывать архив? Вы же полны творческих сил создавать новый контент», «Филя без бороды просто мальчик», «Это было самое лучшее и любимое выступление на Евро🔥🔥🔥🔥🔥!!!».

Ранее в российских СМИ появилось видео, на котором запечатлена тусовка российского бомонда. Главной звездой за столом стал поп-король российской эстрады Филипп Киркоров. Рядом с ним сидел какой-то мужчина и его кума Ани Лорак.

Как стало известно, стихийная посиделка происходила на одной из ресторанных террас поселка «Агаларов эстейт». Компания получилась весьма странной, ведь вместе с певцами гуляли также актеры.

На видео засветился российский комик Гарик Харламов, который стал петь в караоке песню Рок-Острова «Ничего не говори». Позже к нему присоединился Илья Прусикин из Little Big. Вместе они кричали строчки из песни:

После к микрофону вышел Филипп Киркоров, который спел свою песню «Жестокая любовь» вместе с тем же Прусикиным и какой-то женщиной. Судя по видео, солисту Little Big было комфортно в этой компании. Кроме этого, на тусовке засветился известный актер Павел Деревянко.

Напомним, что "нажравшийся" Харламов напугал внешним видом, красноречивый кадр.

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