Синові Філіпа Кіркорова Мартіну-Крістіну виповнюється 8 років

Як передає Politeka.net, в честь такої радісної події 53-річний російський співак Філіп Кіркоров порадував відеонарізкою з найбільш зворушливих моментів з життя хлопчика, яку опублікував у своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

На кадрах батько з сином плавають в морі, плескаються й пустують, катаються на машинках і обіймаються.

"Любий синку, з 8-річчям! 🥳 Бажаю бути 8-м чудом світу для своїх близьких та друзів!🔝Бажаю безмежного щастя і успіхів, яскравих перемог, великих знань і веселих ідей!🚀 З днем народження, @martinkirkorov !💥 Завжди поруч❤️ Тато", - Філіп розчулив публіку таким теплим привітанням.

Крім того, Кіркоров помітив цікавий факт.

"У нас вдома НЕСКІНЧЕННЕ щастя!♾ Мартін 8 років + Алла-Вікторія 8 років = Бедрос 88 років", - повідомив співак. Правда, доньці цього року має виповнитися 9, але поки містична "вісімка" заправляє (враховуючи, що і сума цифр віку самого Філіпа теж 8).

Відомі зірки приєдналися в коментарях до привітань. Зокрема, щасливого батька і його підрослого на рік сина похвалили співачка Валерія, актриси Аліка Смєхова та Евеліна Бльоданс, артиста Ані Лорак, Микола Басков та Максим Галкін.

"Такий вже великий! Вітаю!!!! Чудовий синочок нехай завжди буде предметом твоєї батьківської гордості. 🧡😘🌞🎉🎁"

"Мартіна з днем варення!!! Попутного вітру 💖"

"З Днем народження прекрасного хлопчика і чудового тата😍🌞"

"одні вісімки! Вітаю!Ура!🎈🎈"

"Класна родина 👍👍👍"

"Таак символічно ♾👍"

"Кіркорови, Ви-крутецькі!!! ❤️Нескінченного Вам щастя завжди і у всьому 🤩"

Нагадаємо, що "нажравшийся" Харламов налякав зовнішнім виглядом, промовистий кадр.

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