Знаменитая артиска Ани Лорак показала удивительно стройную фигуру на дне рождения своей дочери

В первый день отмены самоизоляции в столице РФ, куда уехала жить певица, она устроила праздник в честь дня рождения своей дочери Софии. Поздравить девочку и ее маму пришли Филипп Киркоров с сыном Мартином и дочкой Аллой-Викторией, Сергей Лазарев с сыном Никитой и другие.

При этом сама звезда блистала в стильном черном платье и восхищала своей стройной фигурой, словно "на зависть экс-мужу и его новой любовнице", о которых сейчас активно пишут в Сети. Самого мужчины на празднике не было замечено.

Отметим, сама Каролина не раз рассказывала, что овощи и фрукты есть в ее рационе постоянно, чтобы худеть правильно и с удовольствием. Перекусы в течение дня перестали быть для Ани проблемой.

Также звезда против еды, приводящей к зашлакованности организма. Сюда относится любой фастфуд, магазинные сласти, выпечка, соки в пакетах и, конечно, жареная еда. В виде исключения звезда позволяет себе изредка жаренную картошечку, к которой питает слабость, но не более.

При этом Каролине удалось похудеть весьма оптимально и правильно благодаря четырем тренировкам в неделю. В эти дни она начинала свой день с зарядки – разминка, фитнес, силовые упражнения, а в качестве завершения – бег.

Свое утро певица также начинает правильно – с завтрака, ведь именно он запускает с утра метаболизм и дает заряд бодрости на весь день. Стоит отметить, что благодаря водному балансу певица также избавилась и от целлюлита. Она начала контролировать объем выпиваемой ежедневно воды, а он у нее составил 3 литра в сутки.

Отметим, после того, как звезда развелась с Муратом Налчаджиоглу, она прекратила рассказывать о семье, публиковать совместные кадры с мужчиной и даже упоминать о нем каким-либо образом. Спустя пару месяцев после развода, Каролина показала, что начала встречаться с 26-летним саунд-продюсером Black Star и бывшим возлюбленным Татьяны Решетняк Егором Глебом. Скрываясь долгое время, пара все же появилась на публике, но была принята совсем не радушно – Каролина получила волну серьезной критики.

Поняв, что публично вести отношения не выйдет, пара прекратила показывать совместные фото и светиться на публике. При этом уже не одну неделю в сети начали распространяться слухи о расставании артистов.

Однако, на дне рождения Сони – единственной и любимой дочери Каролины пользователям сети удалось углядеть возлюбленного певицы, наблюдающего за счастливой девочкой с мамой и стоящего чуть позади. Скриншот из семейной видеозаписи тут же всполошил социальные сети.

Как оказывается, несмотря на все слухи, Каролина по-прежнему состоит в любовных отношения с саунд-продюсером Егором Глебом, тогда как Каролине уже начали приписывать роман с Сергеем Лазаревым, который также присутствовал на празднике.

"Видите на заднем плане парня с бородой во всем черном? Как бы бойфренд Ани Лорак – молодой саунд-продюсер Егор Глеб – не пытался избежать камер, стоя в стороне на дне рождения дочери артистки, не получилось", – говорится в сообщении телеграм-канала «Только никому».

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