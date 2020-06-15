Российский шоумен Гарик Харламов решил похвастаться кулинарными умениями и поразил изменениями во внешности

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«1 фото: следствие 2 фото: причина. (Готовлю сам , сосиска подгорела... я про сосиску на фотке конечно)», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Харламов лежит на диване, лениво смотря в камеру. Как можно заметить, у актера отросла небольшая борода, а волосы взъерошены. Это стало причиной бурных комментариев со стороны его поклонников.

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«Асмус довела. Начал сам готовить», «Жиганул видимо конкретно,шашлычек под коньячек», «нажрался как бульдог», «обожратушки», «Нажрался... Скоти*а…», «Сверху еще кифирчик был, похоже», «Харе жрать, раздавишь Кристинку», «Кристина совсем не готовит?», «Следствие, причина......а связь ? Готовлю сам.... Кристина уехала отдыхать? 😂 Во ты бедолага», «Тьфу на тебя. Подумал Кристинку зажарил и съел», «А где Кристина Асмус не пойму, такое впечатление что они в разводе», - пишут они.

До этого мы писали, что шоумен Гарик Харламов чуть не устроил грандиозный пожар в гостях. Откровенное заявление комик сделал в эфире Youtube-шоу "Бар в большом городе".

По его словам, неприятная ситуация произошла во времена, когда он был участником КВН.

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