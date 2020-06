Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала себя без лифчика во время харких съемок

Эмили является востребованной моделью, поэтому каждый раз она старается делиться в социальной сети Инстаграм на своей странице новыми кадрами. Девушка меняет имидж также не редко. однако прическа и любовь Эмили позировать топлес остаются неизменными, сообщает Politeka.net.

На новом кадре девушка повеселилась в одном бирюзовом бикини и прикрыла ладонью грудь, чтобы не показать лишнего. Несмотря на то, что Эмили снимается без белья, она также не любит оголяться полностью.

Фанаты ожидаемо отреагировали:

«идеальные формочки🔥🔥🔥», «какие сладкие места», «Вот молодчинка, знает, как соблазнять», «Your so so weird and stupid», «такая замечательная дамочка», «Любовь в каждом взгляде», «Ты такая лапочка-кошка🔥🔥», «Совсем дерзкая стала, никакого стыда😋 💜», «Поцелованная солнцем» «Совершенная дама, смотритей ей в глаза!😘😘😘», «Wow so beautiful....😍😍❤❤».

Инстаграм Эмили Ратаковски является скоплением ее фото в бикини и домашних пижамах. При этом Эмили несмотря на то, что является обладательницей стройной фигуры, любит есть также и вредную еду, сладкое и многое другое. Но при этом она никогда не пропускает тренировки.

И, судя по жаркому селфи без одежды это правда. Упругая кожа знаменитости не оставляет равнодушными никого.

«Когда тебе 20, ты удивляешься: зачем люди столько времени уделяют уходу за собой? Но с возрастом понимаешь, что мы не можем оставаться всегда одинаковыми. И дело даже не в старости, а в зрелости. Раньше я не умывалась перед сном. Сейчас меня это шокирует. Вне зависимости от того, как сильно я устала, я очищаю лицо и наношу крем с ретинолом», - однажды подчеркнула Эмили.

«Ты же знаешь, что Бог хвастался, когда сделал тебя да ... 💕 ♥ ️💖», «Я откинулся назад и наслаждался этим видом», «Вот это да», «.... Вас ждет», «Buenísima Estás Cariño», «Идеальная женщина с идеальными формами», «Ты такая моделька», «Ох, они правда большие, «так горячо».

