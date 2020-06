Відома модель, актриса Емілі Ратаковски показала себе без ліфчика під час харких зйомок

Емілі є затребуваною моделлю, тому кожен раз вона намагається ділитися в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці новими кадрами. Дівчина змінює імідж також не рідко. проте зачіска і любов Емілі позувати топлес залишаються незмінними, повідомляє Politeka.net.

На новому кадрі дівчина повеселилася в одному бірюзовому бікіні і прикрила долонею груди, щоб не показати зайвого. Незважаючи на те, що Емілі знімається без білизни, вона також не любить оголюватися повністю.

Фанати очікувано відреагували:

«ідеальні форми🔥🔥🔥», «які солодкі місця», «От молодчинка, знає, як спокушати», «Your so so weird and stupid», «така чудова жіночка», «Любов в кожному погляді», «Ти така лапочка-кішка🔥🔥», «Зовсім стала зухвала, ніякого сорому😋 💜», «Поцелованная сонцем» «Досконала дама😘😘😘», «Wow so beautiful....😍😍❤❤».

Instagram Емілі Ратаковски є скупченням її фото в бікіні і домашніх піжамах. При цьому Емілі незважаючи на те, що є власницею стрункої фігури, любить також і шкідливу їжу, солодощі і багато іншого. Але при цьому вона ніколи не пропускає тренування.

І, судячи з жаркого селфи без одягу це правда. Пружна шкіра знаменитості не залишає байдужими нікого.

«Коли тобі 20, ти дивуєшся: навіщо люди стільки часу приділяють догляду за собою? Але з віком розумієш, що ми не можемо залишатися завжди однаковими. І справа навіть не в старості, а в зрілості. Раніше я не вмивалася перед сном. Зараз мене це шокує. Незалежно від того, як сильно я втомилася, я очищаю обличчя і наношу крем з ретинолом», - одного разу підкреслила Емілі.

«Ти ж знаєш, що Бог хвалився, коли зробив тебе так ... 💕 ♥ ️💖», «Я відкинувся назад і насолоджувався цим видом», «Оце так», «.... Вас чекає», «Buenísima Estás Cariño», «Ідеальна жінка з ідеальними формами», «Ти така моделька», «Ох, правда вони великі, «так гаряче».

