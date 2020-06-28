Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала удивительную гибкость тела
На фото Никитина показывает себя в полосатых штанах и черном топе с небольшим вырезом. Красотка стояла на палубе корабля и демонстрировала растяжку, закинув ногу выше головы. Воздушный шпагат вышел у Екатерины очень эффектным и может легко конкурировать с Анастасией Волочковой. Так и хочется написать под снимком: "Грация". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Наша жизнь так прекрасна. Лови мгновение", - написала Никитина под фото.
Дамба может не выдержать: в Одесской области срочно перекрывают важную дорогу
Новая индексация пенсий, кто может рассчитывать на повышенные выплаты: "740 гривен получат..."
Резкий обвал доллара, удар по пенсиям и отмена транспорта в Украине — главное за ночь
"Дача в "Конча-Заспе", автомобили и помощники": во сколько обходится украинцам пенсия Ющенко
Фанаты успели поставить более тысячи лайков и написали несколько комментариев, в которых отметили, что фото "огонь".
Напомним, звезда "Квартал 95" спустила лямки купальника, устроив фурор на море
Также Politeka сообщала, что белокурая звезда "Квартал 95" избавилась от штанов, пошалив на подоконнике
А еще Politeka писала, что горячая блондинка из "Квартал 95" удивила шпагатами, переплюнув Волочкову