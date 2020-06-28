Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала удивительную гибкость тела

На фото Никитина показывает себя в полосатых штанах и черном топе с небольшим вырезом. Красотка стояла на палубе корабля и демонстрировала растяжку, закинув ногу выше головы. Воздушный шпагат вышел у Екатерины очень эффектным и может легко конкурировать с Анастасией Волочковой. Так и хочется написать под снимком: "Грация". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Наша жизнь так прекрасна. Лови мгновение", - написала Никитина под фото.

Фанаты успели поставить более тысячи лайков и написали несколько комментариев, в которых отметили, что фото "огонь".

Ранее мы сообщали, что 22-летняя украинская гимнастка, актриса "Квартал 95" Екатерина Никитина решила поздравить с первым днем лета.

На снимке звезда "Квартал 95" предстала в голубом шелковом топе с глубоким декольте и приоткрытой спиной.

Тонкая ткань маечки обтянула формы молодой красотки, подчеркнув их красоту.

Сообщалось, что известная украинская актриса Екатерина Никитина активно занимается спортом, о чем говорят ее публикации в Инстаграм.

Некоторое время назад артистка опубликовала пост, в котором прыгнула через спину. Никитина надела темную одежду: куртку и лосины. Последние подчеркнули упругие ягодицы украинской знаменитости.

Напомним, звезда "Квартал 95" спустила лямки купальника, устроив фурор на море

Также Politeka сообщала, что белокурая звезда "Квартал 95" избавилась от штанов, пошалив на подоконнике

А еще Politeka писала, что горячая блондинка из "Квартал 95" удивила шпагатами, переплюнув Волочкову



