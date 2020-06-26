Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала свежий образ с отдыха

На фото красотка позирует в миниатюрном черном купальнике. Никитина спустила лямки лифчика с плеч, которые оказались почти на локтях. Девушка подняла руки вверх и взялась руками за волосы, при этом стоя на побережье Азовского моря в Бердянске. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Лето 2020", - подписала фото Никитина.

Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Какая пушка", "Уже нормально самолеты летают? Хорошего отдыха", "Роскошная девочка", "Прекрасная, как всегда и везде. Супер", "Где грудь у тебя должна быть больше", "И где ж ты море, неплохо ты Бердянск завуалировала))", "Походу я на небе..если нет, тогда откуда здесь такая русалка?)", "Катя, я завтра в Бердянск еду!!!!!!!!!", "Красотка. Я тоже очень люблю море. Но в этом году мы не поехали".

Ранее мы сообщали, что известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала себя в необычном образе.

На фото красотка позирует в белой футболке и без штанов. Можно заметить, что Никитина в этот раз надела белье, а сама сидела на подоконнике на фоне киевских высоток. Девушка о чем-то задумалась и смотрела в бок от камеры, пока ее снимали, благодаря чему фото вышло грустным и философским.

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