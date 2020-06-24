Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала себя в необычном образе

На фото красотка позирует в белой футболке и без штанов. Можно заметить, что Никитина в этот раз надела белье, а сама сидела на подоконнике на фоне киевских высоток. Девушка о чем-то задумалась и смотрела в бок от камеры, пока ее снимали, благодаря чему фото вышло грустным и философским. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Спрашиваю у мамы:

Я: как подписать фото, в котором я сижу на окне, и смотрю в даль...

М: напиши ПЕРСПЕКТИВА!

Я: ну я там чуть голенькая..

М: ну значит голенькая ПЕРСПЕКТИВА

Я: спасибо, это будет лучшая подпись!", - написала Никитюк.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Хорошо. Шок-контент )))", "Не совсем голенькая", "Судя по взгляду ты смотришь в противоположный откос, а оценивая выражение лица напрашивается альтернативная подпись "Плохая перспектива". Это взгляд в сторону скорого возобновлении выступлений ЖК и перспективы гастролей", "Неотразима", "Неплохая перспектива. Впал в дисперсию", - написали пользователи под фотографией Никитиной, которую она опубликовала в Инстаграм более часа назад.

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