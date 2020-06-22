Украинская актриса Екатерина Никитина, которая является звездой «Квартала 95», похвасталась фигурой в крохотном купальнике
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Впервые в этом году одела купальник. Ох, как же я хочу на море…», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Никитина позирует в элегантном крохотном купальнике, демонстрируя на камеру безупречную фигуру. Сама звезда призналась, что пошила купальник на заказ.
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Несмотря на красоту Никитиной, ее поклонники не смогли что-либо сказать, ведь кадрами звезда поделилась у себя в Сторис.
До этого сообщалось, что известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95" показала, как занимается спортом и рассказала своей любви к нему.
"В детстве я всегда любила турники)Прям обожала!!! Особенно рукоход!!!💔Похвастаюсь я даже пацанов на районе перехаживала на нем!" - написала она.
На фото Никитина позирует в футболке и велотреках. Красотка дополнила образ длинными носками и кроссовками. Екатерина показала, как занимается на турнике рукоходе, а в конце выполнила несколько упражнений, который не только показали ее подготовку, но и продемонстрировали ее пикантные формы.
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