От такой красоты нельзя оторвать глаз

Украинская актриса Екатерина Никитина, которая является звездой «Квартала 95», похвасталась фигурой в крохотном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Впервые в этом году одела купальник. Ох, как же я хочу на море…», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Никитина позирует в элегантном крохотном купальнике, демонстрируя на камеру безупречную фигуру. Сама звезда призналась, что пошила купальник на заказ.

Несмотря на красоту Никитиной, ее поклонники не смогли что-либо сказать, ведь кадрами звезда поделилась у себя в Сторис.

До этого сообщалось, что известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95" показала, как занимается спортом и рассказала своей любви к нему.

"В детстве я всегда любила турники)Прям обожала!!! Особенно рукоход!!!💔Похвастаюсь я даже пацанов на районе перехаживала на нем!" - написала она.

На фото Никитина позирует в футболке и велотреках. Красотка дополнила образ длинными носками и кроссовками. Екатерина показала, как занимается на турнике рукоходе, а в конце выполнила несколько упражнений, который не только показали ее подготовку, но и продемонстрировали ее пикантные формы.

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