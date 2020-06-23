Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала волшебную растяжку 

На кадрах Никитина позирует в топе, черных лосинах и кроссовках. Волосы Екатерина собрала в хвост, чтобы не мешали, а сама показывала себя на спортплощадке, где продемонстрировала свои шпагаты. Видео получилось эффектным и интересным, ведь звезда действительно смогла удивить. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости. 

"Быстренько, быстренько ответьте, у кого есть шпагат?

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ЛЮБОЙ!!!

Оставь в комментариях любимый смайл!!!

Если комментариев будет больше 100, то выставлю небольшое видео с набором упражнений на улучшение ваших способностей", - написала Никитина.

Фанаты посмотрели видео более трех тысяч раз и написали комментарии: 

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#sport #motivation . BE ALWAYS ON THE MOVE 💪🏻 . ________________________________________ Быстренько, быстренько ответьте👇🏻 у кого есть шпагат?😏 🙌🏻ЛЮБООООЙ!!!🙌🏻 Оставь в комментариях любимый смайл!!! Если комментариев будет больше 100, то выставлю небольшое видео с набором упражнений на улучшение ваших способностей😏😈❤️ ________________________________________ Ждю, мои хорошие❤️ . #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2020 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #никитина #женскийквартал #смех #улыбка #екатеринаникитина #нікітінакатерина Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

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"Ногу не тянешь, фуууу!(((", "Есть шпагат. Мои пальцы рук отлично в него садятся", "ну ты конечно даёшь, если бы я так сделал можно было бы уже яму выкапывать, умничка", "Умею и на продольный и поперечный садится", "Мотивация от тебя- это огонь", "Шикарный шпагат!!!Браво!!!!)", "10 лет занятий танцами не прошли даром, есть 2 шпагата". "Пушка. Бомба".

Сообщалось, что украинская актриса Екатерина Никитина, которая является звездой «Квартала 95», похвасталась фигурой в крохотном купальнике

«Впервые в этом году одела купальник. Ох, как же я хочу на море…», - говорится в сообщении.

Напомним, яркая блондинка из "Квартал 95" показала, что вытворяет на турнике, неожиданные кадры

А еще Politeka писала, что звезда «Квартала 95» показала настоящую красоту в тесном топе

Также Politeka сообщала, что звезда "Квартал 95" избавилась от белья и показала настоящую себя