Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала волшебную растяжку

На кадрах Никитина позирует в топе, черных лосинах и кроссовках. Волосы Екатерина собрала в хвост, чтобы не мешали, а сама показывала себя на спортплощадке, где продемонстрировала свои шпагаты. Видео получилось эффектным и интересным, ведь звезда действительно смогла удивить. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Быстренько, быстренько ответьте, у кого есть шпагат?

ЛЮБОЙ!!!

Оставь в комментариях любимый смайл!!!

Если комментариев будет больше 100, то выставлю небольшое видео с набором упражнений на улучшение ваших способностей", - написала Никитина.

Фанаты посмотрели видео более трех тысяч раз и написали комментарии:

"Ногу не тянешь, фуууу!(((", "Есть шпагат. Мои пальцы рук отлично в него садятся", "ну ты конечно даёшь, если бы я так сделал можно было бы уже яму выкапывать, умничка", "Умею и на продольный и поперечный садится", "Мотивация от тебя- это огонь", "Шикарный шпагат!!!Браво!!!!)", "10 лет занятий танцами не прошли даром, есть 2 шпагата". "Пушка. Бомба".

Сообщалось, что украинская актриса Екатерина Никитина, которая является звездой «Квартала 95», похвасталась фигурой в крохотном купальнике

«Впервые в этом году одела купальник. Ох, как же я хочу на море…», - говорится в сообщении.

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