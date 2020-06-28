Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала дивну гнучкість тіла

На фото Нікітіна показує себе в смугастих штанях і чорному топі з невеликим вирізом. Красуня стояла на палубі корабля і демонструвала розтяжку, закинувши ногу вище голови. Повітряний шпагат вийшов у Катерини дуже ефектним і може легко конкурувати з Анастасією Волочковою. Так і хочеться написати під знімком: "Грація". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Наше життя таке прекрасне. Лови мить", - написала Нікітіна під фото.

Фанати встигли поставити більше тисячі лайків і написали кілька коментарів, в яких зазначили, що фото "вогонь".

Раніше ми повідомляли, що 22-річна українська гімнастка, актриса "Квартал 95" Катерина Нікітіна вирішила привітати з першим днем літа.

На знімку зірка "Квартал 95" постала в блакитному шовковому топі з глибоким декольте і відкритими спиною.

Тонка тканина маєчки обтягнули форми молодий красуні, підкресливши їх красу.

Повідомлялося, що відома українська актриса Катерина Нікітіна активно займається спортом, про що говорять її публікації в Інстаграм.

Деякий час назад артистка опублікувала пост, в якому стрибнула через спину. Нікітіна наділа темний одяг: куртку і лосини. Останні підкреслили пружні сідниці української знаменитості.

Нагадаємо, зірка "Квартал 95" спустила лямки купальника, влаштувавши фурор на море

Також Politeka повідомляла, що білява зірка "Квартал 95" позбулася штанів, пошалив на підвіконні

А ще Politeka писала, гаряча блондинка з "Квартал 95" здивувала шпагатами, переплюнувши Волочкову



