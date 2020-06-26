35-летний украинский телеведущий Владимир Остапчук насмешил публику своими дикими танцами в квартире и мечтаниями об отдыхе на море

Как передает Politeka.net, звезда опубликовал свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстал в плавках, шляпке и очках (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Так, вначале зрители видят "райский уголок" с пальмой и океаном, который, впрочем, оказался всего лишь картинкой на телевизоре. Владимир в это время сидел на подстилке перед вентилятором и активно растирал средство для загара. На нем были надувные нарукавники, тут же детский бассейн, матрас и прочая пляжная атрибутика.

Затем Остапчук сделал себе коктейль и пустился в пляс.

"Лето 2020, которое мы заслужили) Ладно, не буду тут шутить о наболевшем, но мне именно в эти жаркие захотелось на море, - поделился мечтами ведущий. - Чтобы ногами зарыться в песок, слушать прибой и где-то издалека «кукуруза, рапаны, креветки, медовая пахлава»... Шучу, я уже с нетерпением жду моря, и даже сейчас, в душной квартире меня переносит в райские места ледяной коктейль... А я ещё не забыл танцы)) Ставим от 1 до 10 Вове бальнику🔥🔥".

Популярные статьи сейчас

Друг "Холостяка" Макса Михайлюка рассекретил личность его новой избранницы: "Везет ему на Дашек"

Рыдающая Джамала после рождения сына обратилась к украинцам: "Если вам не нравятся..."

Последние данные о больной раком Заворотнюк ошеломляют: "Скоро увидите в кино"

Повзрослевшая Женька из "Сватов" впервые показала таинственного мужа-красавца: "О, господи..."
Показать еще

Пользователи за считанные минуты успели отреагировать на этот забавный пост: "10000000🔥😍❤️";  "Эх..."

View this post on Instagram

Лето 2020, которое мы заслужили) ⠀ Ладно, не буду тут шутить о наболевшем, но мне именно в эти жаркие захотелось на море.... ⠀ Чтобы ногами зарыться в песок, слушать прибой и где-то издалека «кукуруза, рапаны, креветки, медовая пахлава»... ⠀ Шучу, я уже с нетерпением жду моря, и даже сейчас, в душной квартире меня переносит в райские места ледяной коктейль с @beefeatergin_ua Bloode Orange с тоником. ⠀ Кстати, независимо от места, лето и солнце можно взять с собой в пати боксе. ⠀ Мы ж друзьями зарегились вот здесь @beefeatergin_ua ⠀ И вам рекомендую! ⠀ Тегните @beefeatergin_ua и убедитесь, что у вас открытый профиль. 1 июля рандомным способом выберут пятерку победителей, которые получат по набору Beefeater Blood Orange. ⠀ А я ещё не забыл танцы)) ⠀ Ставим от 1 до 10 Вове бальнику🔥🔥 ⠀ #beefeatergin_ua🍊🍹🍊

A post shared by Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk) on

Ранее мы сообщали, Остапчук устроил со своей новой пассией Кристиной Горняк милую фотосессию в одинаковых худи, взволновав публику сообщением о пополнении.

Правда, последнее касалось его фирменных хештегов.

"У легендарного хештега #подбухиваю пополнение🥳 Для него: #подбешиваю
#алкозож. Для неё: #дома поговорим #часики то тикают #подбешиваю #вам надо вы и рожайте", - подписал кадры Остапчук.

Напомним, что любовница Остапчука высказала все, что думает о рухнувшем браке телеведущего: "Я из тех женщин, которые..".

Как сообщала Politeka, любовница Остапчука публично высказалась о новых отношениях: "Я никогда не была...".