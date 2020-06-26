35-летний украинский телеведущий Владимир Остапчук насмешил публику своими дикими танцами в квартире и мечтаниями об отдыхе на море

Как передает Politeka.net, звезда опубликовал свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстал в плавках, шляпке и очках (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Так, вначале зрители видят "райский уголок" с пальмой и океаном, который, впрочем, оказался всего лишь картинкой на телевизоре. Владимир в это время сидел на подстилке перед вентилятором и активно растирал средство для загара. На нем были надувные нарукавники, тут же детский бассейн, матрас и прочая пляжная атрибутика.

Затем Остапчук сделал себе коктейль и пустился в пляс.

"Лето 2020, которое мы заслужили) Ладно, не буду тут шутить о наболевшем, но мне именно в эти жаркие захотелось на море, - поделился мечтами ведущий. - Чтобы ногами зарыться в песок, слушать прибой и где-то издалека «кукуруза, рапаны, креветки, медовая пахлава»... Шучу, я уже с нетерпением жду моря, и даже сейчас, в душной квартире меня переносит в райские места ледяной коктейль... А я ещё не забыл танцы)) Ставим от 1 до 10 Вове бальнику🔥🔥".

Пользователи за считанные минуты успели отреагировать на этот забавный пост: "10000000🔥😍❤️"; "Эх..."

Ранее мы сообщали, Остапчук устроил со своей новой пассией Кристиной Горняк милую фотосессию в одинаковых худи, взволновав публику сообщением о пополнении.

Правда, последнее касалось его фирменных хештегов.

"У легендарного хештега #подбухиваю пополнение🥳 Для него: #подбешиваю

#алкозож. Для неё: #дома поговорим #часики то тикают #подбешиваю #вам надо вы и рожайте", - подписал кадры Остапчук.

Напомним, что любовница Остапчука высказала все, что думает о рухнувшем браке телеведущего: "Я из тех женщин, которые..".

Как сообщала Politeka, любовница Остапчука публично высказалась о новых отношениях: "Я никогда не была...".