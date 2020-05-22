Владимир Остапчук решился публично раскрыть подробности нового романа

Свое первое интервью пара дала проекту Кати Осадчей "Світське життя". В Instagram-аккаунте проекта появился анонс и фото Остапчука с девушкой. При этом лицо новой избранницы шоу-мена прикрыто.

Правда личность 33-летней Кристины уже давно не тайна. Этого не скрывает ни Остапчук, ни она сама.

По словам Осадчей, ведущий впервые после развода решил официально познакомить ее зрителей с избранницей, и беседа с парой будет горячей.

Отметим, реакция на такой анонс оказалась очень бурной и негативной.

Шоу-мену припомнили скандальный развод.

«А двое детей и такая красивая жена?», «От козел», «На чужом несчастье…», «Раньше он мне нравился, сейчас презираю», «Хотели рекламу, а получился почти бойкот», "Фу гадко смотреть", - пишут в сети.

В тоже время некоторым пользователям показалось, что на фото Остапчук вместе со своей бывшей женой. Кто-то даже ждет новостей о восстановлении семьи.

Также многие пишут, что Остапчук «слишком зазвездился» и вызывает только негативные эмоции.

«Вообще не интересно, настолько стал противен», «Неприятный человек Вова Остапчук. Это видно и по лицу Катерины», «Что-то он действительно слишком зазвездился», «Смотреть не буду принципиально, потому что это Владимир Остапчук», - пишут в комментариях.

Также вероятно сказался и скандал который разгорелся в марте этого года из-за странных шуток, которые он произнес на концерте группы KAZKA.

Остапчук заявил со сцены, что Евровидение - "конкурс геев и инвалидов", а также презрительно высказался относительно представителя Украины на конкурсе в этом году, группы Go-A. Ведущий посоветовал не брать билеты в Роттердам, спрогнозировав победу участника от России, группы Little Big.

Напомним, Остапчук после "резиновой подружки и +15 кг" сделал честное признание.

Как сообщала Politeka, Остапчук после скандала с разводом и любовницами показал настоящую любовь.

Также Politeka писала, что уставший Остапчук не выдержал после развода и отправился к психологу.