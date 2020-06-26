35-річний український телеведучий Володимир Остапчук насмішив публіку своїми дикими танцями в квартирі і мріями про відпочинок на морі

Як передає Politeka.net, зірка опублікував свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постав у плавках, капелюшку і окулярах (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Так, спочатку глядачі бачать "райський куточок" з пальмою і океаном, який, втім, виявився всього лише картинкою на телевізорі. Володимир у цей час сидів на підстилці перед вентилятором і активно розтирав засіб для засмаги. На ньому були надувні нарукавники, тут же дитячий басейн, матрац та інша пляжна атрибутика.

Потім Остапчук зробив собі коктейль і пустився в танок.

"Літо 2020, яке ми заслужили) Гаразд, не буду тут жартувати про наболіле, але мені саме в ці спекотні захотілося на море, - поділився мріями ведучий. - Щоб ногами заритися в пісок, слухати прибій і десь здалеку «кукурудза, рапани, креветки, пахлава медова»... Жартую, я вже з нетерпінням чекаю моря, і навіть зараз, в задушливій квартирі мене переносить в райські місця крижаний коктейль... А я ще не забув танці)) Ставимо від 1 до 10 Вові бальнику🔥🔥".

Користувачі за лічені хвилини встигли відреагувати на цей кумедний пост: "10000000🔥😍❤️"; "Ех..."

Раніше ми повідомляли, Остапчук влаштував зі своєю новою пасією Христиною Гірник милу фотосесію в однакових худі, збентежений публіку повідомленням про поповнення.

Правда, останнє стосувалося його фірмових хештегов.

"У легендарного хештег #подбухиваю поповнення🥳 Для нього: #подбешиваю

#алкозож. Для неї: #вдома поговоримо #годинник то цокає #подбешиваю #вам треба ви і народжуйте", - підписав кадри Остапчук.

Нагадаємо, що коханка Остапчука висловила все, що думає про що впав шлюбі телеведучого: "Я з тих жінок, які..".

Як повідомляла Politeka, коханка Остапчука публічно висловилася про нові стосунки: "Я ніколи не була...".