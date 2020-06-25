35-летний украинский телеведущий Владимир Остапчук обрадовал поклонников

Как передает Politeka.net, звезда опубликовал свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстал вместе с возлюбленной Кристиной Горняк. Напомним, Владимир после трудного развода кинулся в омут новых отношений и теперь охотно демонстрирует свою любовь в соцсети.

Ведущий с пассией предстали в уютных худи с забавными надписями, его "фирменными" хештегами. Подробнее о "пополнении" списка хештегов звезда рассказал в подписи к кадрам:

"У легендарного хештега #подбухиваю пополнение🥳 Для него: #подбешиваю

#алкозож.

Для неё: #домапоговорим #часикитотикают #подбешиваю #вамнадовыирожайте

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А какие ещё хештеги дополнили бы коллекцию?😉 🔥 Пиши свой вариант и авторы самых креативных получат худи"

На одном из опубликованных фото парочка продемонстрировала якобы "ссору", после которой, очевидно, произошло трогательное примирение.

"Выкладывайте больше фото с детками. Они у вас красавчики"; "Вы ждёте ребёнка ?:)", - успели прокомментировать фанаты.

Ранее мы сообщали, Остапчук умилил публику кадрами с детьми в День отца. Владимир "отдался" в руки сына и дочки, которые делали с ним все, что хотят. Поэтому ведущий оказался весь в заколках и с бусами на шее.

"Папа, это когда ты для детей и принц, и принцесса одновременно 😜", - подписал кадры Остапчук.

"Профессия выбрана - стилисты 🤗"; "Папа красавчик )"; "Это суперрр, это прекрасно! 🔥"; "Это так мило со стороны 😂💞 главное, что папа разрешает детям быть детьми) потом будет что вспомнить 😉", - отреагировали пользователи.

Напомним, что любовница Остапчука высказала все, что думает о рухнувшем браке телеведущего: "Я из тех женщин, которые..".

Как сообщала Politeka, любовница Остапчука публично высказалась о новых отношениях: "Я никогда не была...".