Новая девушка шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк рассказала, что не боится повторить судьбу его бывшей жены

У себя в Инстаграм она ответила на несколько острых комментариев подписчиков, которые после официального афиширования их отношений, не дают ей прохода, передает Politeka.net. Пользователи сети регулярно пишут ей неприятный комментарии, обвиняя девушку в том, что она увела мужчину из семьи. Есть и те, кто предсказывает Кристине ту же судьбу.

«Хотелось бы верить, но, думаю это ненадолго.. Бабник- это диагноз», - написала одна из украинок, на что Горняк посоветовала ей следить за своим мужчиной, а не раздавать диагнозы чужим.

Девушка отметила, что не ревнует Остапчука. Рассказала она и о страхе его потерять. Девушка заявила, что такого страха у нее нет. Кристина не считает себя «второй», потому что считает себя лучшей.

«Почему это я вторая? Пока вы не будете у себя на первом месте, ничего не выйдет. Я люблю себя, и эта любовь помогает мне и моему любимому», - резко отметила Кристина.

Кроме этого, Горняк, которая работает нотариусом, озвучила дерзкую мысль, намекнув на бывшую жену Остапчука Елену Войченко. Она заявила, что не боится быть одной, так как умеет зарабатывать деньги. Как известно, именно денежный вопрос остро стоял во время развода пары.

«Да, я из тех женщин, которые не имеют токсичного страха быть покинутыми. Может потому, что уверена в себе, а может потому, что считаю, что даже если люди расходятся, то это не конец света, а может потому, что умею зарабатывать сама средства», - отчеканила красотка.

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