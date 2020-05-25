Новая любовница телеведущего и шоумена Владимира Остапчука вслед за мужчиной высказалась о личной жизни

Новая избранница Владимира Остапчука является активным пользователем сети, каждый день пополняет профиль в Инстаграм и рассказывает о саморазвитии. Долгое время она никак не комментировала отношения, не показывала совместных фото и не отвечала на вопросы. Не так давно мужчина наконец-то заявил об их любви публично, вслед за ним высказалась и Кристина, пишет Politeka.net.

В интервью Кате Осадчей она рассказала, что столкнулась с целой волной негатива, ведь после объявления о разводе Владимира ее имя рассекретили СМИ, а сама она еще не комментировала ситуацию.

"Я никогда не была публичной, и, хоть я и не обращаю внимания на хейт, у меня есть такая любовь к себе. Правду знали только близкие и мои друзья , они знают, как оно на самом деле было и есть. Поэтому вины я не чувствовала. Владимир верно сказал ранее: счастливую семью не разбить. Они не вместе с августа», - рассказала Кристина.

При этом на своей странице девушка обратилась уже к своему возлюбленному, написав ему необычное обращение и поблагодарив за любовь и внимание:

«Ты — самый лучший мужчина, друг, папа, сын и пример для многих! Твори и иди вперед, а я всегда поддержу и буду держать тебя за руку, как и договаривались. Благодарю Тебя за каждый наш счастливый день, за каждый момент и улыбку на моем лице! Благодарю за каждое путешествие, что было и что будет, за каждый закат и рассвет!», - написала девушка.

Отметим, недавно Остапчук представил ролик, в котором улегся на пол и закинул себе на плечи стройные ноги возлюбленной. Вместо положительных комментариев артист ожидаемо попал под гнев сети.

После нескольких сотен гневных слов в свой адрес, Остапчук все же реши прокомментировать ситуацию, впервые после развода и начала новых отношений. По словам молодого мужчины, он просто вынужден (хоть личная жизнь и личная) дать свой официальный ответ.

«С бывшей супругой мы разошлись и живем отдельно с конца августа 2019 года. Это 8 месяцев назад. Это было абсолютно осознанное и обдуманное решение», – написал Владимир, отмечая, что бракоразводный процесс длился достаточно долго, потому что так предусмотрено законодательством, когда есть дети.

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