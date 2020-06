View this post on Instagram

Ви любите чізкейк так, як люблю його я? А якщо я вам скажу, що є інший чізкейк? Легкий як хмаринка, смачний як десерт янголів? Японский хмарний чізкейк - найлегший десерт зі всіх!❤️ Японський хмарний чізкейк-суфле. Інгредієнти: 60 грам молока 3.2% 140 крем-сиру (наприклад Філадельфія) 40 грам вершкового масла 50 грам борошна 15 грам крохмалю 5 яєць (50-60 грам кожне зі шкарлупою) 100 цукру Розмір форми для чізкейку - 18 см Увага! Рецепт дуже тендітний - слідкуйте за всіми стадіями приготування дуже ретельно! Спосіб приготування: налийте у велику форму (деко) воду кімнатної температури до 1 см в висоту нагрійте духовку до 120С (обов’язково без конвекції, тільки верх і низ) змішайте вінчиком та розтопіть на низькому вогні у сотейнику: молоко, крем-сир, вершкове масло коли все змішалося - вимкніть та зніміть з плити до настання кипіння туди ж додайте борошно та крохмаль змішайте доки суміш ще тепла продовжуйте мішати доки суміш не стане однорідною та шовковистою додайте 5 жовтків та перемішуйте доки суміш не стане шовковистою збийте 5 білків міксером поступово додайте цукор та продовжуйте збивати до м’яких піків обережно додайте збиті білки частинаси у нашу суміш, з ніжністю вінчиком введіть білки починаючи зверху до низу і рухаючись за часовою стрілкою поки не зникнуть усі бульбашки обережно вилийте тісто у форму та постукайте щоб воно розійшлось поставте у духовку у воду та випікайте 120С - 20 хвилин не відчиняючи двері збільште температуру до 150С продовжуйте випікати 15 хвилин відкрийте двері на 10 секунд і зачиніть. Понизьте температуру до 100С Запікайте при температурі 100С 40 хвилин. Після-вимкніть духовку, відкрийте двері на 10 секунд і зачиніть і дайте охолонути 10 хвилин в духовці. Подавайте з полуницею або іншими ягодами. Насолоджуйтесь теплим або холодним) 😋