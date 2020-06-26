Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом десерта, который можно считать лакомством ангелов

Подробную инструкцию приготовления с пошаговыми видео шеф-повар разместил на своей странице в Instagram, передает Politeka.net (чтобы посмотреть пост, доскрольте до конца страницы).

«Вы любите чизкейк так, как люблю его я? А если я вам скажу, что есть другой чизкейк? Легкий как облако, вкусный как десерт ангелов? Японский облачный чизкейк - самый легкий десерт из всех!❤️ Японский облачный чизкейк-суфле», - написал Эктор.

Для приготовления десерта понадобится:

60 грамм молока 3.2%

140 крем-сыра (например Филадельфия)

40 грамм сливочного масла

50 грамм муки

15 грамм крахмала

5 яиц (50-60 грамм каждое со скорлупой)

100 сахара

Размер формы для чизкейка - 18 см

Эктор Хименес-Браво подчеркнул, что этот рецепт очень нежный, поэтому нужно четко придерживаться всех указаний и тщательно следить за стадиями приготовления.

Способ приготовления:

налейте в большую форму (противень) воду комнатной температуры до 1 см в высоту;

нагрейте духовку до 120С (обязательно без конвекции, только верх и низ);

смешайте венчиком и растопите на низком огне в сотейнике: молоко, крем-сыр, сливочное масло;

когда все смешалось - выключите и снимите с плиты до наступления кипения;

туда же добавьте муку и крахмал;

смешайте пока смесь еще теплая и продолжайте мешать пока смесь не станет однородной и шелковистой

добавьте 5 желтков и перемешивайте пока смесь не станет шелковистой;

взбейте 5 белков миксером, постепенно добавьте сахар и продолжайте взбивать до м’каких пиков;

осторожно добавьте взбитые белки частями в смесь, с нежностью венчиком введите белки начиная сверху до низу и двигаясь по часовой стрелке пока не исчезнут все пузырьки;

осторожно вылейте тесто в форму и постучите чтобы оно разошлось;

поставьте в духовку в воду и выпекайте 120С - 20 минут;

не открывая дверь увеличьте температуру до 150С продолжайте выпекать 15 минут;

откройте дверь на 10 секунд и закройте. Понизьте температуру до 100С;

Запекайте при температуре 100С 40 минут. Затем выключите духовку, откройте дверь на 10 секунд и закройте и дайте остыть 10 минут в духовке.

Подавать японский чизкейк лучше всего с клубникой или другими ягодами. Десерт замечательная вкусен, как теплым, так и холодным.

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