Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом десерта, который можно считать лакомством ангелов
Подробную инструкцию приготовления с пошаговыми видео шеф-повар разместил на своей странице в Instagram, передает Politeka.net (чтобы посмотреть пост, доскрольте до конца страницы).
«Вы любите чизкейк так, как люблю его я? А если я вам скажу, что есть другой чизкейк? Легкий как облако, вкусный как десерт ангелов? Японский облачный чизкейк - самый легкий десерт из всех!❤️ Японский облачный чизкейк-суфле», - написал Эктор.
Для приготовления десерта понадобится:
60 грамм молока 3.2%
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140 крем-сыра (например Филадельфия)
40 грамм сливочного масла
50 грамм муки
15 грамм крахмала
5 яиц (50-60 грамм каждое со скорлупой)
100 сахара
Размер формы для чизкейка - 18 см
Эктор Хименес-Браво подчеркнул, что этот рецепт очень нежный, поэтому нужно четко придерживаться всех указаний и тщательно следить за стадиями приготовления.
Способ приготовления:
- налейте в большую форму (противень) воду комнатной температуры до 1 см в высоту;
- нагрейте духовку до 120С (обязательно без конвекции, только верх и низ);
- смешайте венчиком и растопите на низком огне в сотейнике: молоко, крем-сыр, сливочное масло;
- когда все смешалось - выключите и снимите с плиты до наступления кипения;
- туда же добавьте муку и крахмал;
- смешайте пока смесь еще теплая и продолжайте мешать пока смесь не станет однородной и шелковистой
- добавьте 5 желтков и перемешивайте пока смесь не станет шелковистой;
- взбейте 5 белков миксером, постепенно добавьте сахар и продолжайте взбивать до м’каких пиков;
- осторожно добавьте взбитые белки частями в смесь, с нежностью венчиком введите белки начиная сверху до низу и двигаясь по часовой стрелке пока не исчезнут все пузырьки;
- осторожно вылейте тесто в форму и постучите чтобы оно разошлось;
- поставьте в духовку в воду и выпекайте 120С - 20 минут;
- не открывая дверь увеличьте температуру до 150С продолжайте выпекать 15 минут;
- откройте дверь на 10 секунд и закройте. Понизьте температуру до 100С;
Запекайте при температуре 100С 40 минут. Затем выключите духовку, откройте дверь на 10 секунд и закройте и дайте остыть 10 минут в духовке.
Подавать японский чизкейк лучше всего с клубникой или другими ягодами. Десерт замечательная вкусен, как теплым, так и холодным.
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