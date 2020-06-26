Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом десерта, который можно считать лакомством ангелов

Подробную инструкцию приготовления с пошаговыми видео шеф-повар разместил на своей странице в Instagram, передает Politeka.net (чтобы посмотреть пост, доскрольте до конца страницы).

«Вы любите чизкейк так, как люблю его я? А если я вам скажу, что есть другой чизкейк? Легкий как облако, вкусный как десерт ангелов? Японский облачный чизкейк - самый легкий десерт из всех!❤️ Японский облачный чизкейк-суфле», - написал Эктор.

Для приготовления десерта понадобится:

60 грамм молока 3.2%

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140 крем-сыра (например Филадельфия)

40 грамм сливочного масла

50 грамм муки

15 грамм крахмала

5 яиц (50-60 грамм каждое со скорлупой)

100 сахара

Размер формы для чизкейка - 18 см

Эктор Хименес-Браво подчеркнул, что этот рецепт очень нежный, поэтому нужно четко придерживаться всех указаний и тщательно следить за стадиями приготовления.

Способ приготовления:

  • налейте в большую форму (противень) воду комнатной температуры до 1 см в высоту;
  • нагрейте духовку до 120С (обязательно без конвекции, только верх и низ);
  • смешайте венчиком и растопите на низком огне в сотейнике: молоко, крем-сыр, сливочное масло;

  • когда все смешалось - выключите и снимите с плиты до наступления кипения;
  • туда же добавьте муку и крахмал;
  • смешайте пока смесь еще теплая и продолжайте мешать пока смесь не станет однородной и шелковистой

  • добавьте 5 желтков и перемешивайте пока смесь не станет шелковистой;
  • взбейте 5 белков миксером, постепенно добавьте сахар и продолжайте взбивать до м’каких пиков;
  • осторожно добавьте взбитые белки частями в смесь, с нежностью венчиком введите белки начиная сверху до низу и двигаясь по часовой стрелке пока не исчезнут все пузырьки;

  • осторожно вылейте тесто в форму и постучите чтобы оно разошлось;

  • поставьте в духовку в воду и выпекайте 120С - 20 минут;

  • не открывая дверь увеличьте температуру до 150С продолжайте выпекать 15 минут;
  • откройте дверь на 10 секунд и закройте. Понизьте температуру до 100С;

Запекайте при температуре 100С 40 минут. Затем выключите духовку, откройте дверь на 10 секунд и закройте и дайте остыть 10 минут в духовке.

Подавать японский чизкейк лучше всего с клубникой или другими ягодами. Десерт замечательная вкусен, как теплым, так и холодным.

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Ви любите чізкейк так, як люблю його я? А якщо я вам скажу, що є інший чізкейк? Легкий як хмаринка, смачний як десерт янголів? Японский хмарний чізкейк - найлегший десерт зі всіх!❤️ Японський хмарний чізкейк-суфле. Інгредієнти: 60 грам молока 3.2% 140 крем-сиру (наприклад Філадельфія) 40 грам вершкового масла 50 грам борошна 15 грам крохмалю 5 яєць (50-60 грам кожне зі шкарлупою) 100 цукру Розмір форми для чізкейку - 18 см Увага! Рецепт дуже тендітний - слідкуйте за всіми стадіями приготування дуже ретельно! Спосіб приготування: налийте у велику форму (деко) воду кімнатної температури до 1 см в висоту нагрійте духовку до 120С (обов’язково без конвекції, тільки верх і низ) змішайте вінчиком та розтопіть на низькому вогні у сотейнику: молоко, крем-сир, вершкове масло коли все змішалося - вимкніть та зніміть з плити до настання кипіння туди ж додайте борошно та крохмаль змішайте доки суміш ще тепла продовжуйте мішати доки суміш не стане однорідною та шовковистою додайте 5 жовтків та перемішуйте доки суміш не стане шовковистою збийте 5 білків міксером поступово додайте цукор та продовжуйте збивати до м’яких піків обережно додайте збиті білки частинаси у нашу суміш, з ніжністю вінчиком введіть білки починаючи зверху до низу і рухаючись за часовою стрілкою поки не зникнуть усі бульбашки обережно вилийте тісто у форму та постукайте щоб воно розійшлось поставте у духовку у воду та випікайте 120С - 20 хвилин не відчиняючи двері збільште температуру до 150С продовжуйте випікати 15 хвилин відкрийте двері на 10 секунд і зачиніть. Понизьте температуру до 100С Запікайте при температурі 100С 40 хвилин. Після-вимкніть духовку, відкрийте двері на 10 секунд і зачиніть і дайте охолонути 10 хвилин в духовці. Подавайте з полуницею або іншими ягодами. Насолоджуйтесь теплим або холодним) 😋

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