Шеф-повар и судья украинского кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, каким блюдом можно разнообразить гриль меню

У себя в Инстаграм шеф-повар опубликовал подробную инструкцию, воспользовавшись которой каждый сможет приготовить себе такое блюдо, передает Politeka.net.

Вам понадобится:

  • 3 баклажана,
  • 300 грамм сыра сулугуни,
  • 3 зубчика чеснока,
  • 2 ст.л. орегано,
  • 2 ст.л. бальзамического уксуса,
  • 200 грамм томатов,
  • 1 луковица,
  • соль, перец, оливковое масло.

Мелко нарезанный чеснок и лук нужно смешать с орегано, бальзамическим уксусом и оливковым маслом. Соль и перец нужно добавить по вкусу.

Популярные статьи сейчас

Доллар и евро ушли в отрыв, НБУ удивил новым курсом валют: что ждет гривну

Как выглядели Лобода, Лорак, Бузова, Гагарина в начале своих карьер: топ фото "из прошлого"

Украинцев предупредили о перерасчете пенсий, выплат и субсидий с 1 июля: названы суммы

Украинцам неожиданно повысили пенсии, решение Кабмина: кому ждать новых денег с 1 июля
Показать еще

Баклажаны нужно разрезать и освободить от мякоти. Мякоть нарезать и смешать с овощами и натертым сыром. После этого нужно смазать баклажаны оливковым маслом, добавить соль и перец по вкусу. В подготовленный баклажан нужно выложить слой нарезанных томатов и слой с нарезанной мякотью баклажана.

Готовить баклажаны Хименес-Браво советует около 60-75 минут только на углях. Когда баклажаны готовы, сверху нужно добавить сыр.

В комментариях оставили массу восторженных отзывов о рецепте.

«Чертовски вкусно», «Супер», «Класс», «Красота и вкуснятина!», «Спасибо Эктор за ваши рецепты за мастер класс, что есть такая возможность учиться у вас на расстоянии», «Это очень вкусно», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Хименес-Браво поделился рецептом тающих во рту булочек: "Слюнки текут".

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво показал, как сотворить шедевр из курицы: "Главное замариновать в...".

Также Politeka писала, что победитель "Мастер Шеф" Клопотенко раскрыл рецепт идеального соуса для салатов: "Вы должны это попробовать".