Шеф-повар и судья украинского кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, каким блюдом можно разнообразить гриль меню

У себя в Инстаграм шеф-повар опубликовал подробную инструкцию, воспользовавшись которой каждый сможет приготовить себе такое блюдо, передает Politeka.net.

Вам понадобится:

3 баклажана,

300 грамм сыра сулугуни,

3 зубчика чеснока,

2 ст.л. орегано,

2 ст.л. бальзамического уксуса,

200 грамм томатов,

1 луковица,

соль, перец, оливковое масло.

Мелко нарезанный чеснок и лук нужно смешать с орегано, бальзамическим уксусом и оливковым маслом. Соль и перец нужно добавить по вкусу.

Баклажаны нужно разрезать и освободить от мякоти. Мякоть нарезать и смешать с овощами и натертым сыром. После этого нужно смазать баклажаны оливковым маслом, добавить соль и перец по вкусу. В подготовленный баклажан нужно выложить слой нарезанных томатов и слой с нарезанной мякотью баклажана.

Готовить баклажаны Хименес-Браво советует около 60-75 минут только на углях. Когда баклажаны готовы, сверху нужно добавить сыр.

В комментариях оставили массу восторженных отзывов о рецепте.

«Чертовски вкусно», «Супер», «Класс», «Красота и вкуснятина!», «Спасибо Эктор за ваши рецепты за мастер класс, что есть такая возможность учиться у вас на расстоянии», «Это очень вкусно», - пишут пользователи сети.

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