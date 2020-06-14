Шеф-повар и судья украинского кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, каким блюдом можно разнообразить гриль меню
У себя в Инстаграм шеф-повар опубликовал подробную инструкцию, воспользовавшись которой каждый сможет приготовить себе такое блюдо, передает Politeka.net.
Вам понадобится:
- 3 баклажана,
- 300 грамм сыра сулугуни,
- 3 зубчика чеснока,
- 2 ст.л. орегано,
- 2 ст.л. бальзамического уксуса,
- 200 грамм томатов,
- 1 луковица,
- соль, перец, оливковое масло.
Мелко нарезанный чеснок и лук нужно смешать с орегано, бальзамическим уксусом и оливковым маслом. Соль и перец нужно добавить по вкусу.
Доллар и евро ушли в отрыв, НБУ удивил новым курсом валют: что ждет гривну
Как выглядели Лобода, Лорак, Бузова, Гагарина в начале своих карьер: топ фото "из прошлого"
Украинцев предупредили о перерасчете пенсий, выплат и субсидий с 1 июля: названы суммы
Украинцам неожиданно повысили пенсии, решение Кабмина: кому ждать новых денег с 1 июля
Баклажаны нужно разрезать и освободить от мякоти. Мякоть нарезать и смешать с овощами и натертым сыром. После этого нужно смазать баклажаны оливковым маслом, добавить соль и перец по вкусу. В подготовленный баклажан нужно выложить слой нарезанных томатов и слой с нарезанной мякотью баклажана.
Готовить баклажаны Хименес-Браво советует около 60-75 минут только на углях. Когда баклажаны готовы, сверху нужно добавить сыр.
В комментариях оставили массу восторженных отзывов о рецепте.
«Чертовски вкусно», «Супер», «Класс», «Красота и вкуснятина!», «Спасибо Эктор за ваши рецепты за мастер класс, что есть такая возможность учиться у вас на расстоянии», «Это очень вкусно», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Хименес-Браво поделился рецептом тающих во рту булочек: "Слюнки текут".
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво показал, как сотворить шедевр из курицы: "Главное замариновать в...".
Также Politeka писала, что победитель "Мастер Шеф" Клопотенко раскрыл рецепт идеального соуса для салатов: "Вы должны это попробовать".