Суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом десерту, який можна вважати ласощами янголів
Докладну інструкцію приготування з покроковими відео шеф-кухар розмістив на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися пост, доскрольте до кінця сторінки).
«Ви любите чизкейк так, як люблю його я? А якщо я вам скажу, що є інший чизкейк? Легкий як хмаринка, смачний як десерт янголів? Японский хмарний чизкейк - найлегший десерт зі всіх!❤️ Японський хмарний чизкейк-суфле», - написав Ектор.
Для приготування десерту знадобиться:
60 грам молока 3.2%
Зірка «Сватів» Федір Добронравов отримав вбивчу звістку з Києва: що тепер буде
Грандіозне повернення коштів українцям, у Мінфіні назвали точні дати: "Якщо ви клієнт Приватбанку...."
Відому ненависницю Софії Ротару забрали зі зйомок у критичному стані: "Нічого зробити вже не можна"
Російська Кардаш'ян ледь не розірвала мереживний наряд значними формами: божественний ракурс
140 крем-сиру (наприклад Філадельфія)
40 грам вершкового масла
50 грам борошна
15 грам крохмалю
5 яєць (50-60 грам кожне зі шкарлупою)
100 цукру
Розмір форми для чізкейку - 18 см
Ектор Хіменес-Браво підкреслив, що цей рецепт дуже тендітний, тому потрібно чітко дотримувати всіх вказівок та ретельно стежити за стадіями приготування.
Спосіб приготування:
- налийте у велику форму (деко) воду кімнатної температури до 1 см в висоту;
- нагрійте духовку до 120С (обов’язково без конвекції, тільки верх і низ);
- змішайте вінчиком та розтопіть на низькому вогні у сотейнику: молоко, крем-сир, вершкове масло;
- коли все змішалося - вимкніть та зніміть з плити до настання кипіння;
- туди ж додайте борошно та крохмаль;
- змішайте доки суміш ще тепла та продовжуйте мішати доки суміш не стане однорідною та шовковистою
- додайте 5 жовтків та перемішуйте доки суміш не стане шовковистою;
- збийте 5 білків міксером, поступово додайте цукор та продовжуйте збивати до м’яких піків;
- обережно додайте збиті білки частинами у суміш, з ніжністю вінчиком введіть білки починаючи зверху до низу і рухаючись за часовою стрілкою поки не зникнуть усі бульбашки;
- обережно вилийте тісто у форму та постукайте щоб воно розійшлось;
- поставте у духовку у воду та випікайте 120С - 20 хвилин;
- не відчиняючи двері збільште температуру до 150С продовжуйте випікати 15 хвилин;
- відкрийте двері на 10 секунд і зачиніть. Понизьте температуру до 100С;
Запікайте при температурі 100С 40 хвилин. Потім вимкніть духовку, відкрийте двері на 10 секунд і зачиніть і дайте охолонути 10 хвилин в духовці.
Подавати японський чизкейк найкраще з полуницею або іншими ягодами. Десерт чудова смакує, як теплим, так і холодним.
Нагадаємо, суддя "Мастер Шеф" Хіменес-Браво розкрив секрет оригінальної страви з баклажанів.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво показав, як створити шедевр з курки: як потрібно маринувати птицю.
Також Politeka писала, що переможець "Мастер Шеф" Клопотенко розкрив рецепт ідеального соусу для салатів: "Ви повинні це спробувати".