Суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом десерту, який можна вважати ласощами янголів

Докладну інструкцію приготування з покроковими відео шеф-кухар розмістив на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися пост, доскрольте до кінця сторінки).

«Ви любите чизкейк так, як люблю його я? А якщо я вам скажу, що є інший чизкейк? Легкий як хмаринка, смачний як десерт янголів? Японский хмарний чизкейк - найлегший десерт зі всіх!❤️ Японський хмарний чизкейк-суфле», - написав Ектор.

Для приготування десерту знадобиться:

60 грам молока 3.2%

140 крем-сиру (наприклад Філадельфія)

40 грам вершкового масла

50 грам борошна

15 грам крохмалю

5 яєць (50-60 грам кожне зі шкарлупою)

100 цукру

Розмір форми для чізкейку - 18 см

Ектор Хіменес-Браво підкреслив, що цей рецепт дуже тендітний, тому потрібно чітко дотримувати всіх вказівок та ретельно стежити за стадіями приготування.

Спосіб приготування:

налийте у велику форму (деко) воду кімнатної температури до 1 см в висоту;

нагрійте духовку до 120С (обов’язково без конвекції, тільки верх і низ);

змішайте вінчиком та розтопіть на низькому вогні у сотейнику: молоко, крем-сир, вершкове масло;

коли все змішалося - вимкніть та зніміть з плити до настання кипіння;

туди ж додайте борошно та крохмаль;

змішайте доки суміш ще тепла та продовжуйте мішати доки суміш не стане однорідною та шовковистою

додайте 5 жовтків та перемішуйте доки суміш не стане шовковистою;

збийте 5 білків міксером, поступово додайте цукор та продовжуйте збивати до м’яких піків;

обережно додайте збиті білки частинами у суміш, з ніжністю вінчиком введіть білки починаючи зверху до низу і рухаючись за часовою стрілкою поки не зникнуть усі бульбашки;

обережно вилийте тісто у форму та постукайте щоб воно розійшлось;

поставте у духовку у воду та випікайте 120С - 20 хвилин;

не відчиняючи двері збільште температуру до 150С продовжуйте випікати 15 хвилин;

відкрийте двері на 10 секунд і зачиніть. Понизьте температуру до 100С;

Запікайте при температурі 100С 40 хвилин. Потім вимкніть духовку, відкрийте двері на 10 секунд і зачиніть і дайте охолонути 10 хвилин в духовці.

Подавати японський чизкейк найкраще з полуницею або іншими ягодами. Десерт чудова смакує, як теплим, так і холодним.

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