Особливо смачно на другий день»

Суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом своєї улюбленої страви з м’яса

Докладну інструкцію приготування з покроковими відео шеф-кухар розмістив на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися пост, доскрольте до кінця сторінки).

«Приготуйте та закохайтесь у цей італійський шедевр, як це зробив я. 💚 Ідеально подавати з шафрановим різотто а-ля Міланезе. Найкраще смакує на другий день», - зазначив Ектор.

На 4 порції страви знадобиться:

• 4 телячих гомілок для Особуко 2.5-3 см в товщину

• сіль, перець за смаком

• 65 грам борошна

• 65 мл оливкової олії

• 20 грам вершкового масла

• 450 грам нарізної білої/жовтої цибулі (2 середніх цибулини)

• 2 нарізаний стеблі селери

• 2 невеликі морквини, нарізані

• 1 ч.л сухого орегано

• 200 грам сухого білого вина

• 2 ст.л. томатної пасти

• 1 шт (800 грам) банка томатів-сливок у власному соці, сік також потрібний

• 250 мл несоленого курячого бульйону

• 1 велика гілка тим'яну

• 1 лавровий лист

Для Гремолати:

• 50 грам нарізаної петрушки

• 2 великих зубчики часнику, нарізаних

• 1 ст.л. мілко натертої лимоної цедри

Спосіб приготування:

1. Нагрійте духовку до 175С

2. Обв'яжіть м'ясо кухонною ниткою і змастіть сіллю та перцем

3. Викладіть борошно на тарілку, трохи обваляйте у борошні м'ясо, стряхніть залишки

4. У великій сковорідці нагрійте 3 ст.л. оливкової олії на середньо-великому вогні. Обсмажте по 3 хвилини з кожної сторони кожну гомілку. Покладіть гомілки у скляну формудля запікання

5. Обережно заберіть жир з сковорідки, протріть бумажною серветкою. Додайте вершкове масло та 1 ст.л. оливкової. Обсмажте моркву, селеру, цибулю, орегано та 1 ч.л. солі. Готуйте на невеликому вогні 15-20 хвилин, помішуючи.

Зробіть вогонь сильніше, додайте вино та готуйте доки чверть вина не випариться (десь 3 хвилини). 6. Додайте томатну пасту, консервовані томати з соком, бульйон, тим'ян, лавровий лист, 1/2 ч.л. солі, трохи чорного перцю. Доведіть до кипіння, вилийте те що в сковорідці зверху на гомілки у скляну форму. Закрийте фольгою.

7. Тушкуйте у духовці, доки телятина не стане м'якою до 1.5- 2х годин. Слідкуйте за рідиною, вона не може бути менше половини рівня м'яса.

8. Якщо соки зарідкі, процедіть їх, вилийте готовий сік у каструлю та уваріть 10 хвилин, щоб отримати соус, додавши половину гремолати (гремолата-змішайте всі інгредієнти: петрушка, цедра лимону та часник).

Подавайте до столу прикрасивши соусом та залишками гремолати.

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