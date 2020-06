View this post on Instagram

Готуючи комфортні страви вдома, першою м'ясною стравою для мене є Особуко 😋 Я обожнюю займатися домашніми справами або відпочивати, доки повільно готується м'ясо, наповнюючись смаком... Приготуйте та закохайтесь у цей італійський шедевр, як це зробив я. 🇮🇹 💚🤍♥️ Ідеально подавати з шафрановим різотто а-ля Міланезе. Найкраще смакує на другий день. 4 порції Інгредієнти: • 4 телячих гомілок для Особуко 2.5-3 см в товщину • сіль, перець за смаком • 65 грам борошна • 65 мл оливкової олії • 20 грам вершкового масла • 450 грам нарізної білої/жовтої цибулі (2 середніх цибулини) • 2 нарізаний стеблі селери • 2 невеликі морквини, нарізані • 1 ч.л сухого орегано • 200 грам сухого білого вина • 2 ст.л. томатної пасти • 1 шт (800 грам) банка томатів-сливок у власному соці, сік також потрібний • 250 мл несоленого курячого бульйону • 1 велика гілка тим'яну • 1 лавровий лист Інгредієнти для Гремолати: • 50 грам нарізаної петрушки • 2 великих зубчики часнику, нарізаних • 1 ст.л. мілко натертої лимоної цедри Спосіб приготування: 1. Нагрійте духовку до 175С 2. Обв'яжіть м'ясо кухонною ниткою і змастіть сіллю та перцем 3. Викладіть борошно на тарілку, трохи обваляйте у борошні м'ясо, стряхніть залишки 4. У великій сковорідці нагрійте 3 ст.л. оливкової олії на середньо-великому вогні. Обсмажте по 3 хвилини з кожної сторони кожну гомілку. Покладіть гомілки у скляну формудля запікання 5. Обережно заберіть жир з сковорідки, протріть бумажною серветкою. Додайте вершкове масло та 1 ст.л. оливкової. Обсмажте моркву, селеру, цибулю, орегано та 1 ч.л. солі. Готуйте на невеликому вогні 15-20 хвилин, помішуючи. Зробіть вогонь сильніше, додайте вино та готуйте доки чверть вина не випариться (десь 3 хвилини). 6. Додайте томатну пасту, консервовані томати з соком, бульйон, тим'ян, лавровий лист, 1/2 ч.л. солі, трохи чорного перцю. Доведіть до кипіння, вилийте те що в сковорідці зверху на гомілки у скляну форму. Закрийте фольгою. 7. Тушкуйте у духовці, доки телятина не стане м'якою до 1.5- 2х годин. Слідкуйте за рідиною, вона не може бути менше половини рівня м'яса Продовження у коментарях.⬇️