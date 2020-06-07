Шеф-повар и судья "МастерШефа" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом лучшего блюда для семейного ужина

Как сообщает Politeka.net, совместная трапеза становится настоящим каркасом семейной жизни. Подобно тому как пара часто рождается во время романтического ужина, семья выстраивается вокруг общих встреч за столом. Встреча за общим столом по случаю семейного ужина – редкий в нашей жизни момент, когда домашние собираются вместе, чтобы ощутить себя единым целым.

Важно также основное блюдо, которое будет подавать семья на стол. Эктор Хименес-Браво решил поделится с украинцами лучшим рецептом для семейного ужина.

Так, на его странице в Instagram появился рецепт ароматной курицы с картошкой. Сам он называет этот рецепт "Все в одной миске".

Ингредиенты: • 2-3 кг целой курицы комнатной температуры, разрезанной пополам

• 50 грамм сливочного масла комнатной температуры

• 60 мл белого вина Chardonnay или Sauvignon blanc (по желанию)

• 1/2 лимона

• Соль и перец по вкусу

• 1 кг картофеля порезанного на ломтики, слегка приваренной (5-7 минут в кипящей воде)

• 4 зубчика чеснока, мелко нарезанных

• 1 головка чеснока немного очищенная и разрезанная пополам и посередине поперек не до конца

• 3 веточки розмарина

• 1 болгарский перец порезанный на квадратики

• 1 белая луковица порезанная на квадратики

• 1 ст.л. мелко нарезанного имбиря или имбирного порошка

1.Маринуем курицу и картофель

Смешайте немного оливкового масла, чеснока, лука, соли и перца и замаринуйте слегка приваренную картошку. Главное замариновать курицу в оливковом масле, сливочном масле, вине и соке лимона. Добавьте соль и перец. Оставьте мариноваться до 3 часов.

2.Формируем блюдо

Нагрейте духовку до 200°C. Смажьте маслом форму, намажьте чесноком, смешайте все ингредиенты с курицей выложите картофель вокруг курицы, а головку чеснока и розмарин разместите внутри курицы. Выложите курицу в форму грудкой наверх, как показано на третьем фото.

3.Запекаем в духовке

Запекайте 1 час 15 минут, смазывайте оставшемся маринадом время от времени, смазывайте им пока не будет золотистой корочки и зубочистка не станет выходить из мяса чистой - без кусочков курицы. Выньте из духовки, закройте фольгой и дайте отдохнуть 10 минут перед подачей.

Пользователи сети оценили рецепт шефа, оставив множество комплиментов.

"Нафиг высокую кухню если ето просто и очень вкусно браво Ектор 👏", "Вкусняшка. Спасибо за рецепт👌", "Выглядит так аппетитно, что просто нет сил смотреть🤣", "Вкусняшка ! Я тоже так готовлю для своих родных и близких ! По идее это наше коронное блюдо ни один праздник не обходится без него !".

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