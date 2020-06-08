Победитель украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкусную заправку с минимумом ингридиентов

Как передает Politeka.net, кулинар поделился рецептом в своем микроблоге в Инстаграм. Главным cоставляющим восхитительного соуса является авокадо.

"Взял зрелое мягкое авокадо, положил его в блендер, налил 100 мл оливкового масла, добавил 2 ст.л. лимонного сока (вместо уксуса), чайную ложку сладкой горчицы, щепотку соли и свежемолотого перца. Сбил. Мой соус-винегрет из авокадо вышел очень вкусным. Я попробовал и потерял рассудок. Планировал юзать его в салатах вместо заправки и есть с креветками и бананом... Вы должны это попробовать. С овощами, рыбой / морепродуктами или, как я люблю, со свежим бананом", - сообщил Клопотенко.

Пользователи пришли в восторг от рецепта, отреагировав в комментариях: "Тоже люблю такую штуку, но можно есть с бананом !!! надо попробовать! Спасибо за вашу презентацию, так вкусно рассказываете, что готовить не обязательно"; "Євген ви як завжди супер 👍👍👍".

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Небольшими кусочками нарезать бекон или использовать готовые полоски. Раздавить ножом два зубчика чеснока, ½ шт. луковицы нарезать мелкими кубиками. Налить на разогретую сковороду одну ст. л. оливкового масла и добавить сначала чеснок, а спустя минуту бекон и лук. Обжарить несколько минут. Затем добавить яйцо и сливки. Помешать, чтобы смесь стала однородной. Снять сковороду с огня, чтобы яйцо не свернулось. Соединить готовую пасту с соусом и перемешать. Натереть пармезан, добавить перец по вкусу и листья петрушки.

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