Самая горячая участница десятого сезона шоу "Холостяк" с Максимом Михайлюком Даша Ульянова обрадовала фанатов смелой идеей

Как передает Politeka.net, девушка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм один из ярких моментов проекта, в котором предстала в костюме женщины-кошки, с легкостью закрывающей плиту одним взмахом ножки на высоченных каблуках (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Даша, будучи в прошлом гимнасткой, а сейчас тренером по стретчингу, решила научить преданных поклонниц шпагату. Ульянова пообещала в соцсети, что девушки смогут сесть в такое положение за 30 дней. Красотка попросила о поддержке, так как впервые проводит подобный марафон. При этом отметила, не возьмет ни копейки за эти онлайн-занятия.

"Марафон будет бесплатным!!! «Шпагат за 30 дней» 😍 А вот и его официальная страница 👉🏽 - @ulyanova_stretching ⠀Да-да, вам не послышалось и не показалось. Я долго, думала, какую цену поставить, чтоб всем было комфортно и твёрдо решила - никакую. Это мой первый авторский марафон, я полностью вкладываюсь в него сама. Дорогие, мне так хочется, чтобы все получилось и чтоб вы были довольны. Поддержите меня ♥️ ⌛️Старт - 13 июля", - сообщила Ульянова в подписи.

По словам победительницы 10-го сезона "Холостяка", она научит всех желающих "понимать свое тело".

Пользователи с восторгом отнеслись к задумке Даши:

"Я с тобой😍"

"Круто❤️"

"Дашухи в теме! 😍😄"

"Спасибо тебе я только недавно начала пытаться сесть на шпагат ❤️"

"Я мечтаю на шпагат сесть, я с тобой!!!"

Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова"

Также Politeka сообщала, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой: "Будущая звезда".