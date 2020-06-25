Найгарячіша учасниця десятого сезону шоу "Холостяк" з Максимом Михайлюком Даша Ульянова порадувала фанатів сміливою ідеєю
Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram один з ярких моментів проекту, в якому постала в костюмі жінки-кішки, що з легкістю закриває плиту одним помахом ніжки на височенних підборах (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
Даша, будучи в минулому гімнасткою, а нині тренером зі стретчінгу, вирішила навчити відданих шанувальниць шпагату. Ульянова пообіцяла в соцмережі, що дівчата зможуть сісти в таке положення за 30 днів. Красуня попросила про підтримку, так як вперше проводить подібний марафон. При цьому зазначила, що не візьме ні копійки за ці онлайн-заняття.
"Марафон буде безкоштовним!!! «Шпагат за 30 днів» 😍 А ось і його офіційна сторінка 👉🏽 - @ulyanova_stretching ⠀так-так, вам не почулося і не здалося. Я довго думала, яку ціну поставити, щоб всім було комфортно і твердо вирішила - ніяку. Це мій перший авторський марафон, я повністю вкладаюся в нього сама. Дорогі, мені так хочеться, щоб все вийшло і щоб ви були задоволені. Підтримайте мене ♥️ ⌛️Старт - 13 липня", - повідомила Ульянова в підписі.
Зірка "Victoria's Secret" Летиція Каста забула про білизну і без сорому блиснула своїми "ягідками": "Пустунка"
Модний Євген Кошовий звернувся до українців з пропозицією щодо доходів: "Це не жарти"
Нові правила оплати з картки, ПриватБанк повідомив про зміни: "Якщо не вистачає грошей..."
З виплатами пенсій будуть проблеми, в Кабміні вирішили зізнатися: до чого готуватися українцям
За словами переможниці 10-го сезону "Холостяка", вона навчить всіх бажаючих "розуміти своє тіло".
Користувачі з захопленням поставилися до задуму Даші:
"Я з тобою😍"
"Круто❤️"
"Дашухи в темі! 😍😄"
"Спасибі тобі я тільки недавно почала намагатися сісти на шпагат ❤️"
"Я мрію на шпагат сісти, я з тобою!"
Нагадаємо, Даша з "Холостяка" пустилася у всі тяжкі після зради Макса Михайлюка: "Друга Волочкова"
Також Politeka повідомляла, переможниця "Холостяка" Даша Ульянова без білизни приголомшила зухвалою витівкою: "Майбутня зірка".