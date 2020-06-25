Найгарячіша учасниця десятого сезону шоу "Холостяк" з Максимом Михайлюком Даша Ульянова порадувала фанатів сміливою ідеєю

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram один з ярких моментів проекту, в якому постала в костюмі жінки-кішки, що з легкістю закриває плиту одним помахом ніжки на височенних підборах (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Даша, будучи в минулому гімнасткою, а нині тренером зі стретчінгу, вирішила навчити відданих шанувальниць шпагату. Ульянова пообіцяла в соцмережі, що дівчата зможуть сісти в таке положення за 30 днів. Красуня попросила про підтримку, так як вперше проводить подібний марафон. При цьому зазначила, що не візьме ні копійки за ці онлайн-заняття.

"Марафон буде безкоштовним!!! «Шпагат за 30 днів» 😍 А ось і його офіційна сторінка 👉🏽 - @ulyanova_stretching ⠀так-так, вам не почулося і не здалося. Я довго думала, яку ціну поставити, щоб всім було комфортно і твердо вирішила - ніяку. Це мій перший авторський марафон, я повністю вкладаюся в нього сама. Дорогі, мені так хочеться, щоб все вийшло і щоб ви були задоволені. Підтримайте мене ♥️ ⌛️Старт - 13 липня", - повідомила Ульянова в підписі.

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За словами переможниці 10-го сезону "Холостяка", вона навчить всіх бажаючих "розуміти своє тіло".

Користувачі з захопленням поставилися до задуму Даші:

"Я з тобою😍"

"Круто❤️"

"Дашухи в темі! 😍😄"

"Спасибі тобі я тільки недавно почала намагатися сісти на шпагат ❤️"

"Я мрію на шпагат сісти, я з тобою!"

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Марафон будет бесплатным!!! ⠀ «Шпагат за 30 дней» ⠀ 😍 А вот и его официальная страница 👉🏽 - @ulyanova_stretching ⠀ Да-да, вам не послышалось и не показалось. Я долго, думала, какую цену поставить, чтоб всем было комфортно и твёрдо решила - никакую. ⠀ Это мой первый авторский марафон, я полностью вкладываюсь в него сама. Дорогие, мне так хочется, чтобы все получилось и чтоб вы были довольны. Поддержите меня ♥️ ⠀ ⌛️Старт - 13 июля. ⠀ Марафон будет проходить здесь @ulyanova_stretching , для всех желающих в режиме онлайн. Мы вместе потренируемся, научимся понимать своё тело, поработаем над растяжкой. ⠀ С меня полная отдача вам, видео-тренировки, прямые эфиры, подарки 🎁 и если карантин позволит - личная встреча. С вас участие, хорошее настроение и стремление стать лучше. ⠀ Кто со мной? Пишите 👇🏽

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Нагадаємо, Даша з "Холостяка" пустилася у всі тяжкі після зради Макса Михайлюка: "Друга Волочкова" 

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