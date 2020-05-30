Вчера, 29 мая, состоялся эфир заключительного пост-шоу "Холостяка-10", в котором раскрылась главная интрига 10-го сезона
Как передает Politeka.net, зрители популярного шоу наконец-то узнали, остались ли вместе главный герой и его избранница.
Напомним, до финала проекта дошли киевлянка Дана Оханская и уроженка Кривого Рога Даша Ульянова, которой пилот из США и одел на палец заветное кольцо.
На протяжении пост-шоу в студии появились все девушки, которые участвовали в проекте, но главную интригу создатели додержали до конца.
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Появившись в студии, Даша рассказала, как изменилась ее жизнь после того, как Максим одел ей заветное кольцо на палец.
По окончании съемок проекта, которые состоялись в Барселоне, они вернулись в Киев. Даша отправилась к родителям и ждала, когда Максим уладить все дела, которые успели накопиться за время проекта.
По ее словам, она очень скучала и хотела увидеть его, однако во время встречи Макс ошарашил ее внезапным признанием.
"Спустя две-три недели произошла наша встреча. И тут Макс признается, что у него был секс с другой участницей на проекте. В этот момент у меня случился шок, словно облили холодной водой. Могут многое говорить, мол это проект. Но в моем представлении все иначе. Я думала, что мы были парой", — заявила победительница шоу "Холостяк-10".
Такой поступок холостяка Даша посчитала предательством, и в итоге они расстались.
По выражению лица Максима можно было понять, что он сожалеет о содеянном.
Он отметил, что понимает, как больно сделал девушке, но все же хочет быть с ней.
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