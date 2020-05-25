Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком - победительница проекта Даша Ульянова похвасталась обручальным кольцом

Как известно, недавно прошел скандальный финал 10 сезона шоу "Холостяк". За сердце главного героя Максима Михайлюка до последнего сражались две девушки: Дарья Ульянова и Дана Оханская, а победительницей стала, конечно же, молодая гимнаста с пухлыми губами. Даша поразила образом не только в финале, но и после проекта. В этот раз девушка похвасталась кадром из фотосессии с обручальным кольцом,

Так, девушка сверкнула не только кольцом на пальчике, но и образом в одном черном белье без лифчика. При этом скрыла лишнее Даша только за курточкой с леопардовым принтом.

«Фотки с колечком должны быть разными 😅💍», - написала Даша в Инстаграм.

Поклонники тут же отреагировали:

«Кошечка ♥️», «Очень🔥», «Вау,какая красотка🔥🔥🔥», «Вааау, будущая звезда😻😻😻», «Сногсшибательная 🔥🔥🔥», «Хахахаха така гарна дівчинка ❤️», «Красотка😍», «Супер 😍👏», «Красотка 😻», «Яка ж красива💕», «Даша, очень красивая😻😻😻😻😻», «Боже яка ти класна 😻😻», «Мега звезда 🤩😍😍», «Красотка».

Отметим, еще совсем недавно - до пластики и похудения - Даша выглядела совсем по-другому. Даша весила целых 67 килограмм и заметила, что не нравится себе лишь после неудачного фото.

«Я понимала, что нужно принимать и любить себя такой, какая есть. Но я-то знала, что могу быть абсолютно другой – стройной и подтянутой, с красивыми формами и намеком на пресс. А на меня в зеркале смотрел какой-то мишка», - вспоминала Даша ранее в интервью.

Даша Ульянова до похудения / Фото: СТБ

После этого Даша решила, что нужно сбросить лишнее, хоть и понимала, что для возвращения к хорошей форме понадобится минимум три-четыре месяца.

«Скинуть лишнее оказалось довольно-таки просто. Я сразу отказалась от всего сладкого, мучного, жаренного», - заявила девушка, отметив, что она занималась спортом, хотя какое-то время вес оставался прежним, а спустя пару недель стал уменьшаться.

Даша Ульянова до похудения / Фото: СТБ

Также девушка рассказала о своих увеличенных губах. По ее словам, несмотря на все комментарии, иногда даже очень агрессивные, ей нравятся свои губы.

«Это факт. Давно хотела, чтобы они были пухлыми. Но училась в театральном университете, а там экспериментировать было запрещено. Через неделю после выпускного я изменила свою внешность. После первой процедуры все оценили результат. Даже папе понравилось. Потом мне хотелось сделать губы немного пухлыми», - рассказала Даша.

Напомним, новый герой шоу "Холостяк" поразил внешним видом

А еще Politeka писала, что "Холостяк" Добрынин взбудоражил горячим постельным фото с молодой невестой

Также Politeka сообщала, что невеста Холостяка Добрынина показала, что ждет жениха в свадебном платье