Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком - победительница проекта Даша Ульянова показала, как переживает предательство мужчины

Не так давно прошел скандальный финал 10 сезона шоу "Холостяк". За сердце главного героя Максима Михайлюка до последнего сражались две девушки: Дарья Ульянова и Дана Оханская. Молодая гимнастка, ставшая победительницей, в пост-шоу рассказала, как тяжело ей удалось пережить предательство мужчины, передает Politeka.net.

Так, выяснилось, что спустя две-три недели после финала произошла встреча Даши и Макса, во время которой он рассказал: у него был секс с другой участницей на проекте.

"В этот момент у меня случился шок, словно облили холодной водой. Могут многое говорить, мол это проект. Но в моем представлении все иначе. Я думала, что мы были парой", — сообщила Даша в пост-шоу.

Теперь она пытается активно пережить произошедшее и выяснить, чего хочет от жизни. Девушка поделилась новым кадром со съемок и предстала в более чем провокационном виде - задрав платье с принтом в цветочек и выставив фигуристую ножку вверх в стиле балерины Анастасии Волочковой.

«Как гласит народная мудрость : « В любой непонятной ситуации делай шпагат »😂🙈 p.s : если что, я не плачу, все хорошо 🤗», - написала Даша.

Поклонники ответили:

«Так я ноги ещё не мыл», «Даша, я плакала весь вечер...», «Прости Макса», «Так жаль что вы не вместе.. (((», «Вначале все видели мои губи»😂», «Зато вчера мы плакали 😭😭💔💔💔💔 лучшая❤️,» « Дашка😂 лучшая просто❤️», «Только не реветь, жизнь продолжается, малыышкаа😍🙏❤️🌹♥️😘».

По словамДаши, она очень скучала и хотела увидеть Макса во время расставания, однако во время встречи он ошарашил ее внезапным признанием.

Такой поступок холостяка Даша посчитала предательством, и в итоге они расстались. По выражению лица Максима можно было понять, что он сожалеет о содеянном.

Он отметил, что понимает, как больно сделал девушке, но все же хочет быть с ней.

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