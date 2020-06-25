Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком - победительница проекта Даша Ульянова восхитила фигурой на пляже

Молодая спортсменка поделилась жарким кадром из отдыха, очевидно сделанным ранее, до карантина. Стройная звезда позировала в ярко-оранжевом бикини, тут же покорив видом и подтянутыми формами.

Так, Даша позировала в оранжевом купальнике, томно выгнувшись на песке. Позируя у побережья, девушка выглядела весьма привлекательно, что сразу же отметили ее фанаты.

«В состоянии полного релакса и беззаботности ♥️ Для меня есть три места полного умиротворения: дом моей семьи, берег моря (океана) и объятия родного человека. А где максимально хорошо вам?», - написала Даша под постом.

Фанаты тут же отреагировали:

«Дом❤️», «Хочу», «Дом,море)», «После дома семьи на берег моря в объятия пАлавина😂 и обратно к родителям🤗», «Объятия», «Щеб меншого купальника вдягни😂», «там, где максимально хорошо и тебе - дом, берег, объятия😌❤️», «На зависть Максу👌🏻», «Точно так же 💖 Особенно - море 💝», «Тоже) на море, дома и в объятьях любимого человека))», «Дома❤️с семьей ❤️».

Ранее мы сообщали, что эффектная гимнастка Даша прославилась своей любовью к дерзким выходкам. Еще на шоу она любила эпатировать публику, поднимая стройные ножки и показывая растяжку. Также Даша любит демонстрировать после похудения стройное тедо. В этот раз она показала всю себя в модном белье.

"Уберите детей от экрана", - в шутку сказала звезда, покрутившись перед зеркалом. Также она отметила, что ее вид ей очень нравится и само белье ей идет. Похоже, девушка совсем не стесняется своего тела и готова с легкостью его показать.

Как оказалось, еще совсем недавно - до пластики и похудения - Даша выглядела совсем по-другому. Даша весила целых 67 килограмм и бе увеличенных губ ее просто не узнать.

«Через неделю после выпускного я изменила свою внешность. После первой процедуры все оценили результат. Даже папе понравилось. Потом мне хотелось сделать губы немного пухлыми», - рассказала Даша.

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А еще Politeka писала, что в жизни пары из "Холостяка" случилось непредвиденное, Даша ошарашила деталями: "Макс признался, что..."

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