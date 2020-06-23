Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом своего любимого блюда из м’мяса
Подробную инструкцию приготовления с пошаговыми видео шеф-повар разместил на своей странице в Instagram, передает Politeka.net (чтобы посмотреть пост, доскрольте до конца страницы).
«Приготовьте и влюбитесь в этот итальянский шедевр, как это сделал я. 💚 Идеально подавать с шафрановым ризотто а-ля Миланезе. Особенно вкусно на второй день», - отметил Эктор.
На 4 порции блюда понадобится:
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• 4 телячьих голеней для Оссобуко 2.5-3 см в толщину
• соль, перец по вкусу
• 65 грамм муки
• 65 мл оливкового масла
• 20 грамм сливочного масла
• 450 грамм нарезного белого/желтого лука (2 средних луковицы)
• нарезанный 2 стебля сельдерея
• 2 небольшие морковки, нарезанные
• 1 ч.л сухого орегано
• 200 грамм сухого белого вина
• 2 ст.л. томатной пасты
• 1 шт (800 грамм) банка томатов-сливок в собственном соку, сок также нужен
• 250 мл несоленого куриного бульона
• 1 большая ветка тимьяна
• 1 лавровый лист
Для Гремолаты:
• 50 грамм нарезанной петрушки
• 2 больших зубчика чеснока, нарезанных
• 1 ст.л. мелко натертой лимоної цедры
Способ приготовления:
1. Нагрейте духовку до 175С
2. Обвяжите мясо кухонной нитью и смажьте солью и перцем
3. Выложите муку на тарелку, немного обваляйте в муке мясо, стряхните остатки
4. В большой сковородке нагрейте 3 ст.л. оливкового масла на средне-большом огне. Обжарьте по 3 минуты с каждой стороны каждую голень. Положите голени в стеклянную формудля запекания
5. Осторожно уберите жир со сковородки, протрите бумажною салфеткой. Добавьте сливочное масло и 1 ст.л. оливкового. Обжарьте морковь, сельдерей, лук, орегано и 1 ч.л. соли. Готовьте на небольшом огне 15-20 минут, помешивая.
Сделайте огонь сильнее, добавьте вино и готовьте пока четверть вина не испарится (примерно 3 минуты). 6. Добавьте томатную пасту, консервированные томаты с соком, бульон, тимьян, лавровый лист, 1/2 ч.л. соли, немного черного перца. Доведите до кипения, вылейте то что в сковородке сверху на голени в стеклянную форму. Закройте фольгой.
7. Тушите в духовке, пока телятина не станет мягкой до 1.5 - 2х часов. Следите за жидкостью, она не может быть меньше половины уровня мяса.
8. Если соки зарідкі, процедіть их, вылейте готовый сок в кастрюлю и уваріть 10 минут, чтобы получить соус, добавив половину гремолаты (гремолата-смешайте все ингредиенты: петрушка, цедра лимона и чеснок).
Подавайте к столу украсив соусом и остатками гремолаты.
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