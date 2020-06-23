Особенно вкусно на второй день»

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом своего любимого блюда из м’мяса

Подробную инструкцию приготовления с пошаговыми видео шеф-повар разместил на своей странице в Instagram, передает Politeka.net (чтобы посмотреть пост, доскрольте до конца страницы).

«Приготовьте и влюбитесь в этот итальянский шедевр, как это сделал я. 💚 Идеально подавать с шафрановым ризотто а-ля Миланезе. Особенно вкусно на второй день», - отметил Эктор.

На 4 порции блюда понадобится:

• 4 телячьих голеней для Оссобуко 2.5-3 см в толщину

• соль, перец по вкусу

• 65 грамм муки

• 65 мл оливкового масла

• 20 грамм сливочного масла

• 450 грамм нарезного белого/желтого лука (2 средних луковицы)

• нарезанный 2 стебля сельдерея

• 2 небольшие морковки, нарезанные

• 1 ч.л сухого орегано

• 200 грамм сухого белого вина

• 2 ст.л. томатной пасты

• 1 шт (800 грамм) банка томатов-сливок в собственном соку, сок также нужен

• 250 мл несоленого куриного бульона

• 1 большая ветка тимьяна

• 1 лавровый лист

Для Гремолаты:

• 50 грамм нарезанной петрушки

• 2 больших зубчика чеснока, нарезанных

• 1 ст.л. мелко натертой лимоної цедры

Способ приготовления:

1. Нагрейте духовку до 175С

2. Обвяжите мясо кухонной нитью и смажьте солью и перцем

3. Выложите муку на тарелку, немного обваляйте в муке мясо, стряхните остатки

4. В большой сковородке нагрейте 3 ст.л. оливкового масла на средне-большом огне. Обжарьте по 3 минуты с каждой стороны каждую голень. Положите голени в стеклянную формудля запекания

5. Осторожно уберите жир со сковородки, протрите бумажною салфеткой. Добавьте сливочное масло и 1 ст.л. оливкового. Обжарьте морковь, сельдерей, лук, орегано и 1 ч.л. соли. Готовьте на небольшом огне 15-20 минут, помешивая.

Сделайте огонь сильнее, добавьте вино и готовьте пока четверть вина не испарится (примерно 3 минуты). 6. Добавьте томатную пасту, консервированные томаты с соком, бульон, тимьян, лавровый лист, 1/2 ч.л. соли, немного черного перца. Доведите до кипения, вылейте то что в сковородке сверху на голени в стеклянную форму. Закройте фольгой.

7. Тушите в духовке, пока телятина не станет мягкой до 1.5 - 2х часов. Следите за жидкостью, она не может быть меньше половины уровня мяса.

8. Если соки зарідкі, процедіть их, вылейте готовый сок в кастрюлю и уваріть 10 минут, чтобы получить соус, добавив половину гремолаты (гремолата-смешайте все ингредиенты: петрушка, цедра лимона и чеснок).

Подавайте к столу украсив соусом и остатками гремолаты.

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