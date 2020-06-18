Незмінний суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом японських повітряних панкейків
Докладну інструкцію приготування з покроковими відео шеф-кухар розмістив на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися пост, доскрольте до кінця сторінки).
Отже, для приготування порції з шести повітряних панкейків нам знадобляться такі інгредієнти:
- 2 жовтки
- 20 грам молока 3.2%
- 10 грам соняшникової олії
- 1/4 ч. л. ванільної есенції
- 30 грам борошна
- 3 білки
- 40 грам білого цукру
- 1 ч. л. білого оцту (або лимонного соку)
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Спосіб приготування:
До жовтків додаємо молоко і масло, добре все перемішуємо. Додаємо ваніль і перемішуємо до утворення піни. В отриману суміш потрібно просіяти борошно і перемішати до однорідної консистенції, щоб не було грудок.
В іншій великій мисці збиваємо ручним блендером білки з лимонним соком або оцтом до утворення хорошої піни. Поступово додаємо цукор до стійких піків (як меренга). Далі потрібно акуратно додати білкову суміш до жовтків з борошном.
Нагріваємо сковорідку на повільному вогні, мажемо маслом за допомогою серветки. Формуємо з тіста маленьку круглу хмаринку і готуємо під кришкою на низькому вогні. Через 3-4 хвилини потрібно обережно перевернути панкейки і знову накрити кришкою.
Ще через 3-4 хвилини страву можна подавати на стіл. Смачніше всього з ягідним соусом, наприклад, з полуниці або чорниці.
"Це сніданок богів 🔱 найлегші панкейкі у світі, що тануть у роті... Якщо хочете опинитися в Токіо, приготуйте ці хмаринки і насолоджуйтеся", — без зайвої скромності описав Ектор рецепт.
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