Незмінний суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом японських повітряних панкейків

Докладну інструкцію приготування з покроковими відео шеф-кухар розмістив на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися пост, доскрольте до кінця сторінки).

Отже, для приготування порції з шести повітряних панкейків нам знадобляться такі інгредієнти: 

  • 2 жовтки
  • 20 грам молока 3.2%
  • 10 грам соняшникової олії
  • 1/4 ч. л. ванільної есенції
  • 30 грам борошна
  • 3 білки 
  • 40 грам білого цукру
  • 1 ч. л. білого оцту (або лимонного соку)

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Спосіб приготування:

До жовтків додаємо молоко і масло, добре все перемішуємо. Додаємо ваніль і перемішуємо до утворення піни. В отриману суміш потрібно просіяти борошно і перемішати до однорідної консистенції, щоб не було грудок.

В іншій великій мисці збиваємо ручним блендером білки з лимонним соком або оцтом до утворення хорошої піни. Поступово додаємо цукор до стійких піків (як меренга). Далі потрібно акуратно додати білкову суміш до жовтків з борошном.

Нагріваємо сковорідку на повільному вогні, мажемо маслом за допомогою серветки. Формуємо з тіста маленьку круглу хмаринку і готуємо під кришкою на низькому вогні. Через 3-4 хвилини потрібно обережно перевернути панкейки і знову накрити кришкою.

Ще через 3-4 хвилини страву можна подавати на стіл. Смачніше всього з ягідним соусом, наприклад, з полуниці або чорниці.

"Це сніданок богів 🔱 найлегші панкейкі у світі, що тануть у роті... Якщо хочете опинитися в Токіо, приготуйте ці хмаринки і насолоджуйтеся", — без зайвої скромності описав Ектор рецепт.

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Японські повітряні панкейки. Це сніданок богів 🔱 Найлегші панкейки у світі, що тануть у роті... Якщо хочете опинитись у Токіо, приготуйте ці хмаринки та насолоджуйтесь ☺️ Найкращі фото з готовою стравою та тегом @hectorjinenezbravo я опублікую у себе в сторіз 😍🥞 Інгредієнти (6 панкейків): • 2 жовтки • 20 грам молока 3.2% • 10 грам соняшникової олії • 1/4 ч.л. ванільної есенції • 30 грам борошна • 3 білки • 1 ч.л. білого оцту (або лимонного соку) • 40 грам білого цукру Спосіб приготування: 1. До жовтків додайте молоко та олію і гарно перемішайте 2. Додайте ваніль і перемішайте до піни 3. Просійте у суміш борошно, перемішайте щоб не було грудок до однорідної консистенції 4. У іншій великій мисці збийте білки з оцтом або лимонним соком ручним блендером до гарної піни та потроху додавайте цукор до стійких піків (як меренга) 5. Поступово додайте (вкладіть) білки до суміші жовтків та борошна 6. На низькому вогні нагрійте сковорідку та серветкою нанесіть олію 7. Додайте суміш, формуйте маленьку круглу хмаринку і готуйте на дуже низькому вогні під кришкою 8. Через 3-4 хвилини переверніть дуже обережно і накрийте знов 9. Через 3-4 хвилини подавайте з вашим улюбленим соусом (наприклад соусом з чорниці чи полуниці) Смачного! 😍

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