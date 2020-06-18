Незмінний суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом японських повітряних панкейків

Докладну інструкцію приготування з покроковими відео шеф-кухар розмістив на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися пост, доскрольте до кінця сторінки).

Отже, для приготування порції з шести повітряних панкейків нам знадобляться такі інгредієнти:

2 жовтки

20 грам молока 3.2%

10 грам соняшникової олії

1/4 ч. л. ванільної есенції

30 грам борошна

3 білки

40 грам білого цукру

1 ч. л. білого оцту (або лимонного соку)

Спосіб приготування:

До жовтків додаємо молоко і масло, добре все перемішуємо. Додаємо ваніль і перемішуємо до утворення піни. В отриману суміш потрібно просіяти борошно і перемішати до однорідної консистенції, щоб не було грудок.

В іншій великій мисці збиваємо ручним блендером білки з лимонним соком або оцтом до утворення хорошої піни. Поступово додаємо цукор до стійких піків (як меренга). Далі потрібно акуратно додати білкову суміш до жовтків з борошном.

Нагріваємо сковорідку на повільному вогні, мажемо маслом за допомогою серветки. Формуємо з тіста маленьку круглу хмаринку і готуємо під кришкою на низькому вогні. Через 3-4 хвилини потрібно обережно перевернути панкейки і знову накрити кришкою.

Ще через 3-4 хвилини страву можна подавати на стіл. Смачніше всього з ягідним соусом, наприклад, з полуниці або чорниці.



"Це сніданок богів 🔱 найлегші панкейкі у світі, що тануть у роті... Якщо хочете опинитися в Токіо, приготуйте ці хмаринки і насолоджуйтеся", — без зайвої скромності описав Ектор рецепт.

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