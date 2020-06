View this post on Instagram

Всех с днем йоги 🙌🏻 Друзья, поздравьте, мечта этого лета сбылась! Сегодня был первый самолет и первый летний концерт на берегу моря! Урааааа 😍✈️🎤🏖🎉🌞🌊🍓🐬👒👙🍒 ⠀ #могилевская #натальямогилевская #легендаалексеевна #одесса #лето2020 #деньйоги #yoga #relax