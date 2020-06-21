Знаменитость превзошла сама себя

Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская сверкнула безупречными формами во время отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Всех с днем йоги 🙌🏻 Друзья, поздравьте, мечта этого лета сбылась! Сегодня был первый самолет и первый летний концерт на берегу моря! Урааааа», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Могилевская позирует в позе лотоса на фоне моря. На звезде красивый облегающий купальник, который максимально подчеркивает ее природные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Крусотулька», «очень красивая», «как же это здорово», «суперская», «Наталья – космос», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская удивила необычным образом.

"Выбирайте! 1 или 2⁉️ Ваши версии, чем я занимаюсь в ванной?", - говорится в подписи к посту.

Наряд Могилевская выбрала довольно необычный: легкое платье и прозрачная пленка выглядела довольно странно на 44-летней певице.

Напомним, что развратная Могилевская без белья засветила лишнее в образе медсестры: "Кто следующий на осмотр?".

А еще Politeka писала, что Могилевская засветила бюст экстремально глубоком декольте, неожиданные кадры: «Неимоверная!».

Также Politeka сообщала, что Могилевская в лифчике пустилась плясать со шваброй, представляя Влада Яму: "Тоже лысенькая", видео.