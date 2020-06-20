Вот это выходка!

Певица Наталья Могилевская удивила необычным образом

Как передает Politeka.net, новые снимки она опубликовала на своей страничке в Instagram.

"Выбирайте! 1 или 2⁉️ Ваши версии, чем я занимаюсь в ванной?", - говорится в подписи к посту.

Наряд Могилевская выбрала довольно необычный: легкое платье и прозрачная пленка выглядела довольно странно на 44-летней певице.

На втором снимке Могилевская решила добавить остроты, соблазнительно закинув ногу на ногу.

Также ее поклонники тут же нашли обьяснение такому облику Могилевской.

"Может быть вы снимаете новый клип?", "Снимаете клип, первая мне больше нравится", "Ты идеал моей мечты",

Ранее Могилевская показала откровенное фото в объятиях молодого танцора. На кадре ее держит в крепких объятиях хореограф Алексей Бусько. Певица позирует в платье со слишком откровенным разрезом, из-за которого она даже засветила лишнее.

Новое фото восхитило пользователей Сети. Фолловеры артистки проводили параллели между Алексем Бусько и Владом Ямой, с которым она ранее делала свои проекты.

Напомним, что развратная Могилевская без белья засветила лишнее в образе медсестры: "Кто следующий на осмотр?".

А еще Politeka писала, что Могилевская засветила бюст экстремально глубоком декольте, неожиданные кадры: «Неимоверная!».

Также Politeka сообщала, что Могилевская в лифчике пустилась плясать со шваброй, представляя Влада Яму: "Тоже лысенькая", видео.









