Популярна українська виконавиця Наталя Могилевська блиснула бездоганними формами під час відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Всіх з днем йоги 🙌🏻 Друзі, привітайте, мрія цього літа збулася! Сьогодні був перший літак, і перший літній концерт на березі моря! Урааааа», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку Могилевська позує в позі лотоса на тлі моря. На зірці красивий облягаючий купальник, який максимально підкреслює її природні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
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«Крусотулька», «дуже красива», «як же це здорово», «суперская», «Наталя – космос», - пишуть вони.
До цього ми розповідали, що популярна українська співачка Наталя Могилевська здивувала незвичайним чином.
"Вибирайте! 1 або 2⁉️ Ваші версії, чим я займаюся у ванній?", - йдеться у підписі до посту.
Наряд Могилевська вибрала досить незвичайний: легке плаття і прозора плівка виглядала досить дивно на 44-річній співачці.
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