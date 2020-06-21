Знаменитість перевершила сама себе

Популярна українська виконавиця Наталя Могилевська блиснула бездоганними формами під час відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Всіх з днем йоги 🙌🏻 Друзі, привітайте, мрія цього літа збулася! Сьогодні був перший літак, і перший літній концерт на березі моря! Урааааа», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Могилевська позує в позі лотоса на тлі моря. На зірці красивий облягаючий купальник, який максимально підкреслює її природні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Крусотулька», «дуже красива», «як же це здорово», «суперская», «Наталя – космос», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що популярна українська співачка Наталя Могилевська здивувала незвичайним чином.

"Вибирайте! 1 або 2⁉️ Ваші версії, чим я займаюся у ванній?", - йдеться у підписі до посту.

Наряд Могилевська вибрала досить незвичайний: легке плаття і прозора плівка виглядала досить дивно на 44-річній співачці.

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