Украинская модель Алена Омович, которую называют отечественной Ким Кардашьян, похвасталась фигурой прямо под дождем

Девушка решила показать свои формы во всей красе прямо во время дождя. Чтобы восхитить поклонников, многого не потребовалось - лишь сверкнуть образом в модном спортивном костюме, под которым нет белья. Похоже, Алена привыкла сверкать пышной грудью в "любую погоду", сообщает Politeka.

Так, на новом кадре Алена с мокрыми волосами с легкостью позировала под дождем в тесном спортивном топе и лосинах такого же оттенка. Чтобы подчеркнуть свои формы, модель соблазнительно выгнулась, призывно смотря в объектив.

«Любите ли Вы дождь так же , как люблю его я?😅👍🏻», - написала модель.

Как и ожидалось, фанаты тут же ответили:

«💜💜heavenly 💙💙», «🔥🍑🔥So Top exciting 😘», «Конечно да, пьянишь этими формами», Очень горячая чертовка🔥», Ты такая красивая малышкаl 😍», «Новая по*а ❤️🙈», «Просто восхитительная королева🌺🌺🌺👍🏻👍🏻👍🏻🌺🌺🌺», «Ну красотка🧚‍♀️🌹🌹🌹», «НЕТ, у нас потом потоп», «Может познакомимся красавица по ближе встретимся по общаемся по душам?», №😳Hay take it easy. you're too hot🔥🔥🔥🔥», «люблю вас под дождем лицезреть)».

Ранее модель, которая прославилась не обычной стройностью при росте свыше 170 см, в этот раз решила показать, как занимается уходом за собой и своей кожей, чтобы та имела идеальный золотистый загар. Тем не менее, желание преобразить себя оценили не все пользователи сети.

Девушка решила рассказать, что она любит солярий, но главное знать меру. Раз в неделю она ходит в горизонтальный солярий с темным кремом на 200 бронзантов.

"Объясню почему солярий мне пошёл на пользу, а не во вред. У меня жирная кожа лица, склонная к высыпаниям. Любые средства которые мне советовали, не давали нужного эффекта. Я просто блещу как новогодняя елка и все) а забивать поры матирующей пудрой мне как-то не хочется. Солярий же оказался идеальным вариантом для меня".

