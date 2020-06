Українська модель Олена Омович, яку називають вітчизняною Кім Кардашьян, похвалилася фігурою прямо під дощем

Дівчина вирішила показати свої форми у всій красі прямо під час дощу. Щоб захопити шанувальників, багато чого не було - лише блиснути чином в модному спортивному костюмі, під яким немає білизни. Схоже, Олена звикла виблискувати пишними грудьми в "будь-яку погоду", повідомляє Politeka.

Так, на новому кадрі Олена з мокрими волоссям з легкістю позувала під дощем в тісному спортивному топі і лосинах такого ж відтінку. Щоб підкреслити свої форми, модель спокусливо вигнулась, жалібно дивлячись в об'єктив.

«чи Любите Ви дощ так само , як люблю його я?😅👍🏻», - написала модель.

Як і очікувалося, фанати тут же відповіли:

«💜💜heavenly 💙💙», «🔥🍑🔥So Top exciting 😘», «Звичайно так», Дуже гаряча чертовка🔥», Ти така красива малышкаl 😍», «Нова за*а ❤️🙈», «Просто чудова королева🌺🌺🌺👍🏻👍🏻👍🏻🌺🌺🌺», «Ну красуня🧚‍♀️🌹🌹🌹», «НІ, у нас потім потоп», «Може познайомимося красуня по ближче зустрінемося з спілкуємося по душах?», №😳Hay take it easy. you're too hot🔥🔥🔥🔥», «люблю вас під дощем споглядати)».

Раніше модель, яка прославилася не звичайної стрункістю при зростанні понад 170 см, в цей раз вирішила показати, як займається доглядом за собою і своєю шкірою, щоб та мала ідеальний золотистий загар. Тим не менш, бажання перетворити себе оцінили не всі користувачі мережі.

Дівчина вирішила розповісти, що вона любить солярій, але головне знати міру. Раз на тиждень вона ходить в горизонтальний солярій з темним кремом на 200 бронзантов.

"Поясню чому солярій мені пішов на користь, а не шкоду. У мене жирна шкіра, схильна до висипань. Будь-які кошти, які мені радили, не давали потрібного ефекту. Я просто блищу як новорічна ялинка і все) а забивати пори матуючої пудри мені якось не хочеться. Солярій ж виявився ідеальним варіантом для мене".

