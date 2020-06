View this post on Instagram

Я верю в чудеса и со мной они случаются!✨ ⠀ Свой Инстаграм открыто я веду меньше полугода, но за это время я поняла, что веду его не напрасно! ⠀ Транслируя свои мысли, взгляды на жизнь у меня появилось много единомышленников, многие пишут, что я вдохновляю их и мотивирую, но со всеми мы видимся только через экран телефона, и вот вчера произошла долгожданная встреча! ⠀ И знаете, я с гордостью скажу, что у меня невероятные подписчики!❣️ ⠀ А ещё я скажу, что Вселенная мне даёт на моем пути невероятных людей! ⠀ Вечер был наполнен магией, позитивными вибрациями, а самое главное - он был полон улыбок, тёплых объятий, и горячей информацией о важном! ⠀ Мы пили шампанское и говорили о сексуальной энергии, как ее генерировать, как ею управлять и как быть той- САМОЙ ЖЕЛАННОЙ ЖЕНЩИНОЙ! Ну точнее, мы замирая слушали, а сексолог @alena__tiunova говорила, после чего мы все вместе сделали практику!💥 ЗАРЯДИЛИСЬ ТАК ЗАРЯДИЛИСЬ! ⠀ Суть такой встречи заключалась в том, чтобы ещё раз показать, что любовь к себе это первый шаг к осознанным решениям и к более качественной жизни женщины 100%! ⠀ Хочу чтобы так и продолжалось! Загадываю себе видеть всех вас на таких встречах часто! ⠀ Небо надо мной – любовь. Земля подо мной – любовь. Люди вокруг меня – любовь. Я сама – любовь! ⠀ Благодарю за пространство @gdebarkyiv Благодарю за шикарный мой наряд @gasanova_boutique Благодарю за фото @deusflow Благодарю за коллаборация для подарков @boudoir_candles И всех кто был рядом!❤️