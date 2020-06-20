35-летний украинский телеведуший Владимир Остапчук не так давно показал свою новую возлюбленную - девушке удалось покорить Инстаграм

Не так давно звезда решила провести специальную встречу с фанатами и удивила стильным образом. При этом на стильном вечере засветился и возлюбленный девушки, сделав сюрприз и подарив ей букет красивых цветов.

Так, Кристина провела специальную встречу с поклонниками и рассказала о направленности вечера:

Девушка рассказала о том, что верит в чудеса и в то, что они с ней случаются.

«Свой Инстаграм открыто я веду меньше полугода, но за это время я поняла, что веду его не напрасно! Транслируя свои мысли, взгляды на жизнь у меня появилось много единомышленников, многие пишут, что я вдохновляю их и мотивирую, но со всеми мы видимся только через экран телефона, и вот вчера произошла долгожданная встреча!

Вечер был наполнен магией, позитивными вибрациями, а самое главное - он был полон улыбок, тёплых объятий, и горячей информацией о важном!

Мы пили шампанское и говорили о сексуальной энергии, как ее генерировать, как ею управлять и как быть той- САМОЙ ЖЕЛАННОЙ ЖЕНЩИНОЙ! Ну точнее, мы замирая слушали, а сексолог говорила, после чего мы все вместе сделали практику!💥 ЗАРЯДИЛИСЬ ТАК ЗАРЯДИЛИСЬ!

Суть такой встречи заключалась в том, чтобы ещё раз показать, что любовь к себе это первый шаг к осознанным решениям и к более качественной жизни женщины 100%!

Хочу чтобы так и продолжалось!

Загадываю себе видеть всех вас на таких встречах часто! ⠀ Небо надо мной – любовь. Земля подо мной – любовь. Люди вокруг меня – любовь. Я сама – любовь!», – эмоционально рассказала девушка. Поклонники также не остались в стороне.

До этого стройная Кристина поделилась в социальной сети Инстаграм новым летним кадром, тут же привлекшим внимание к себе. Горняк позировала в летней юбке с пикантным вырезом на ножках и белоснежном купальнике с глубоким декольте.

Так, в этот раз девушка поделилась солнечным фото, под которым рассказала об очень важном для себя дне.

«Проснулась с самого утра слегка на волнительном от количества эмоций, что переполняют внутри! Примерно через несколько недель, как я открыла свою страницу, мне начали писать девочки много тёплых слов и вопросов из разряда:

📌вот как вы такая всегда на позитиве?

📌как так любить себя?

📌Вот как у вас столько энергии?

📌Вот как вы добились всего в таком юном возрасте и как вы остаётесь такой сексуальной и женственной!?!

И ещё много много такого плана. Многие предлагали выпить кофе и лично познакомиться!

И вот этот день настал! Я очень жду вечера, когда смогу увидеть Вас и получить обратную связь!🌸», - написала Кристина.

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