35-річний український телеведуший Володимир Остапчук не так давно показав свою нову кохану - дівчині вдалося підкорити Instagram

Не так давно зірка вирішила провести спеціальну зустріч з фанатами і здивувала стильним чином. При цьому на стильному вечорі засвітився і коханий дівчини, зробивши сюрприз і подарувавши їй букет гарних квітів. 

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Я верю в чудеса и со мной они случаются!✨ ⠀ Свой Инстаграм открыто я веду меньше полугода, но за это время я поняла, что веду его не напрасно! ⠀ Транслируя свои мысли, взгляды на жизнь у меня появилось много единомышленников, многие пишут, что я вдохновляю их и мотивирую, но со всеми мы видимся только через экран телефона, и вот вчера произошла долгожданная встреча! ⠀ И знаете, я с гордостью скажу, что у меня невероятные подписчики!❣️ ⠀ А ещё я скажу, что Вселенная мне даёт на моем пути невероятных людей! ⠀ Вечер был наполнен магией, позитивными вибрациями, а самое главное - он был полон улыбок, тёплых объятий, и горячей информацией о важном! ⠀ Мы пили шампанское и говорили о сексуальной энергии, как ее генерировать, как ею управлять и как быть той- САМОЙ ЖЕЛАННОЙ ЖЕНЩИНОЙ! Ну точнее, мы замирая слушали, а сексолог @alena__tiunova говорила, после чего мы все вместе сделали практику!💥 ЗАРЯДИЛИСЬ ТАК ЗАРЯДИЛИСЬ! ⠀ Суть такой встречи заключалась в том, чтобы ещё раз показать, что любовь к себе это первый шаг к осознанным решениям и к более качественной жизни женщины 100%! ⠀ Хочу чтобы так и продолжалось! Загадываю себе видеть всех вас на таких встречах часто! ⠀  Небо надо мной – любовь. Земля подо мной – любовь.  Люди вокруг меня – любовь.  Я сама – любовь! ⠀ Благодарю за пространство @gdebarkyiv Благодарю за шикарный мой наряд @gasanova_boutique Благодарю за фото @deusflow Благодарю за коллаборация для подарков @boudoir_candles И всех кто был рядом!❤️

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Так, Христина провела спеціальну зустріч з шанувальниками і розповіла про спрямованість вечора: 

Дівчина розповіла про те, що вірить в чудеса і в те, що вони з нею трапляються.

«Свій Instagram відкрито я веду менше півроку, але за цей час я зрозуміла, що веду його не марно! Транслюючи свої думки, погляди на життя у мене з'явилося багато однодумців, багато пишуть, що я вдохновляю їх і мотивую, але з усіма ми бачимося тільки через екран телефону, і ось вчора відбулася довгоочікувана зустріч!

Вечір був наповнений магією, позитивними вібраціями, а найголовніше - він був сповнений усмішок, теплих обіймів, і гарячої інформацією про важливе!

Ми пили шампанське і говорили про сексуальної енергії, як її генерувати, як нею управляти і як бути тією САМОЮ БАЖАНОЮ ЖІНКОЮ! Ну точніше, ми завмираючи слухали, а сексолог говорила, після чого ми всі разом зробили практику!💥 ЗАРЯДИЛИСЯ ТАК ЗАРЯДИЛИСЯ!

Суть зустрічі полягала в тому, щоб ще раз показати, що любов до себе-це перший крок до усвідомлених рішень і до більш якісного життя жінки 100%!

Хочу щоб так і продовжувалося!

Загадую собі бачити всіх вас на таких зустрічах часто! ⠀  Небо треба мною – любов. Земля піді мною – любов.  Люди навколо мене – любов.  Я – любов!», – емоційно розповіла дівчина. Шанувальники також не залишилися осторонь.

До цього струнка Христина поділилася в соціальній мережі Instagram новим літнім кадром, відразу ж привернув увагу до себе. Гірник позувала у літній спідниці з пікантним вирізом на ніжках і білосніжному купальнику з глибоким декольте.

Так, в цей раз дівчина поділилася сонячним фото, під яким розповіла про дуже важливу для себе дні. 

«Прокинулася з самого ранку злегка на хвилююче від кількості емоцій, що переповнюють всередині! Приблизно через кілька тижнів, як я відкрила свою сторінку, мені почали писати дівчинки багато теплих слів і питань з розряду:

📌ось як така завжди на позитиві?

📌як так любити себе?

📌От як у вас стільки енергії?

📌От як ви домоглися лише в такому юному віці і як ви залишаєтеся такою сексуальною і жіночною!?!

І ще багато такого плану. Багато пропонували випити кави і особисто познайомитися!

І ось цей день настав! Я дуже чекаю вечора, коли зможу побачити Вас і отримати зворотній зв'язок!🌸», - написала Крістіна.

Нагадаємо, що коханка Остапчука висловила все, що думає про що впав шлюбі телеведучого: "Я з тих жінок, які..".

Як повідомляла Politeka, коханка Остапчука публічно висловилася про нові стосунки: "Я ніколи не була...".

Також Politeka писала, що Осадча показала фото Остапчука з новою коханкою, гримить скандал.