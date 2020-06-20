35-річний український телеведуший Володимир Остапчук не так давно показав свою нову кохану - дівчині вдалося підкорити Instagram

Не так давно зірка вирішила провести спеціальну зустріч з фанатами і здивувала стильним чином. При цьому на стильному вечорі засвітився і коханий дівчини, зробивши сюрприз і подарувавши їй букет гарних квітів.

Так, Христина провела спеціальну зустріч з шанувальниками і розповіла про спрямованість вечора:

Дівчина розповіла про те, що вірить в чудеса і в те, що вони з нею трапляються.

«Свій Instagram відкрито я веду менше півроку, але за цей час я зрозуміла, що веду його не марно! Транслюючи свої думки, погляди на життя у мене з'явилося багато однодумців, багато пишуть, що я вдохновляю їх і мотивую, але з усіма ми бачимося тільки через екран телефону, і ось вчора відбулася довгоочікувана зустріч!

Вечір був наповнений магією, позитивними вібраціями, а найголовніше - він був сповнений усмішок, теплих обіймів, і гарячої інформацією про важливе!

Ми пили шампанське і говорили про сексуальної енергії, як її генерувати, як нею управляти і як бути тією САМОЮ БАЖАНОЮ ЖІНКОЮ! Ну точніше, ми завмираючи слухали, а сексолог говорила, після чого ми всі разом зробили практику!💥 ЗАРЯДИЛИСЯ ТАК ЗАРЯДИЛИСЯ!

Суть зустрічі полягала в тому, щоб ще раз показати, що любов до себе-це перший крок до усвідомлених рішень і до більш якісного життя жінки 100%!

Хочу щоб так і продовжувалося!

Загадую собі бачити всіх вас на таких зустрічах часто! ⠀ Небо треба мною – любов. Земля піді мною – любов. Люди навколо мене – любов. Я – любов!», – емоційно розповіла дівчина. Шанувальники також не залишилися осторонь.

До цього струнка Христина поділилася в соціальній мережі Instagram новим літнім кадром, відразу ж привернув увагу до себе. Гірник позувала у літній спідниці з пікантним вирізом на ніжках і білосніжному купальнику з глибоким декольте.

Так, в цей раз дівчина поділилася сонячним фото, під яким розповіла про дуже важливу для себе дні.

«Прокинулася з самого ранку злегка на хвилююче від кількості емоцій, що переповнюють всередині! Приблизно через кілька тижнів, як я відкрила свою сторінку, мені почали писати дівчинки багато теплих слів і питань з розряду:

📌ось як така завжди на позитиві?

📌як так любити себе?

📌От як у вас стільки енергії?

📌От як ви домоглися лише в такому юному віці і як ви залишаєтеся такою сексуальною і жіночною!?!

І ще багато такого плану. Багато пропонували випити кави і особисто познайомитися!

І ось цей день настав! Я дуже чекаю вечора, коли зможу побачити Вас і отримати зворотній зв'язок!🌸», - написала Крістіна.

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