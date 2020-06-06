Украинский шоумен Владимир Остапчук показал роскошную квартиру, в которой поселился со своей новой пассией после громкого развода

Экскурсию по новому дому в элитном районе столицы артист провел для шоу «Слава+», которое размещено в YouTube, пишет Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как стало известно, 35-летний Владимир Остапчук со своей новой возлюбленной Кристиной Горняк арендуют квартиру в жилом квартале Новопечерские Липки.

Парочка обосновалась в 3-комнатных апартаментах с двумя ванными комнатами площадью 120 квадратных метров. У них есть просторная светлая кухня с панорамным окном, уютная спальня с собственным балконом. В отдельной комнате влюбленные сделали кабинет, который трансформируется в детскую или место для занятий спортом.

Телеведущий откровенно признался, что широкой популярности он обязан не участию в шоу "Танцы со звездами", а громкому разводу с переводчицей Еленой Войченко. В браке у них родилось двое детей.

Теперь Остапчук зарабатывает в основном на жизнь корпоративами, а также рекламой в социальных сетях.

"Корпоративы это круто и я очень люблю людей. В среднем мой прайс за проведение свадьбы - в районе 5 тысяч долларов", - говорит шоумен.

Он также отметил, что один его рекламный пост стоит более 500 долларов. Шоумен жалуется, что деньги небольшие, но продержаться можно.

«Я никогда не чуствовал себя иждивенцем, и я не присосался к богатой женщине, как это думают злобные хейтеры»,- оправдывается Остапчук.

Напомним, что любовница Остапчука высказала все, что думает о рухнувшем браке телеведущего: "Я из тех женщин, которые..".

Как сообщала Politeka, любовница Остапчука публично высказалась о новых отношениях: "Я никогда не была...".

Также Politeka писала, что Осадчая показала фото Остапчука с новой любовницей, гремит скандал.