Украинский шоумен Владимир Остапчук показал роскошную квартиру, в которой поселился со своей новой пассией после громкого развода
Экскурсию по новому дому в элитном районе столицы артист провел для шоу «Слава+», которое размещено в YouTube, пишет Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Как стало известно, 35-летний Владимир Остапчук со своей новой возлюбленной Кристиной Горняк арендуют квартиру в жилом квартале Новопечерские Липки.
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Парочка обосновалась в 3-комнатных апартаментах с двумя ванными комнатами площадью 120 квадратных метров. У них есть просторная светлая кухня с панорамным окном, уютная спальня с собственным балконом. В отдельной комнате влюбленные сделали кабинет, который трансформируется в детскую или место для занятий спортом.
Телеведущий откровенно признался, что широкой популярности он обязан не участию в шоу "Танцы со звездами", а громкому разводу с переводчицей Еленой Войченко. В браке у них родилось двое детей.
Теперь Остапчук зарабатывает в основном на жизнь корпоративами, а также рекламой в социальных сетях.
"Корпоративы это круто и я очень люблю людей. В среднем мой прайс за проведение свадьбы - в районе 5 тысяч долларов", - говорит шоумен.
Он также отметил, что один его рекламный пост стоит более 500 долларов. Шоумен жалуется, что деньги небольшие, но продержаться можно.
«Я никогда не чуствовал себя иждивенцем, и я не присосался к богатой женщине, как это думают злобные хейтеры»,- оправдывается Остапчук.
Напомним, что любовница Остапчука высказала все, что думает о рухнувшем браке телеведущего: "Я из тех женщин, которые..".
Как сообщала Politeka, любовница Остапчука публично высказалась о новых отношениях: "Я никогда не была...".
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